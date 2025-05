Marcola citado em vídeo de Lula é chefe de gabinete, e não o líder do PCC

Posts nas redes sociais enganam ao insinuar que uma pessoa de apelido Marcola que participou de um evento com Lula seria o líder do PCC.

Na verdade, a pessoa citada nas imagens é Marco Aurélio Ribeiro, também conhecido como Marcola, e atual chefe de gabinete do petista.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049

O que diz o post

Vídeo mostra Lula conversando com um grupo de pessoas e é possível ouvir alguém chamando pelo nome Marcola. Sobre o post está escrito "Vídeo que o PT nega existir" e "Nine interagindo com o Marcola". "Nine" significa nove em inglês e é uma referência pejorativa ao petista, que perdeu um dos dedos da mão quando era metalúrgico.

Por que é falso

Marcola mencionado no vídeo é o chefe de gabinete de Lula. Seu nome completo é Marco Aurélio Santana Ribeiro e sua função no cargo é dar assistência a Presidência, coordenar a agenda do petista e fornecer informações para seus discursos, além de outras responsabilidades (aqui). Marco iniciou sua jornada no PT em 2009, tendo começado a trabalhar com Lula em 2015 no instituto que leva o nome do presidente. Os dois trabalhavam juntos quando Lula foi preso após condenação na Operação Lava Jato. (aqui). Enquanto o petista estava detido em Curitiba, Marco era o principal contato de Lula. O assessor levava cartas do ex-presidente para militantes e artistas e entregava para o ex-presidente filmes, livros e reportagens.

Vídeo original é de 2022. A cena usado no post desinformativo foi publicada pelo presidente do sindicato dos motoboys de São Paulo (Sindimoto-SP), Gilberto Almeida, em seu perfil no TikTok (aqui). O encontro de Lula com a categoria aconteceu pouco antes do segundo turno das eleições.

Desinformação é antiga. Há anos circulam informações falsas associando Lula ao líder do PCC por causa de seu assessor apelidado de Marcola. O mesmo vídeo já havia sido desmentido pelo UOL Confere em 2022 (aqui) e g1 (aqui). Em 2019, o UOL Confere checou uma desinformação parecida (aqui), assim como a Reuters (aqui) e Aos Fatos (aqui) em 2023.

Chefe de gabinete de Lula chegou a processar político. No ano passado, Marco ingressou na Justiça com um pedido de indenização por danos morais contra o então candidato do MDB à Prefeitura de Diadema (SP), Taka Yamauchi. Ele acusou o emedebista de associar seu nome ao de Marcola do PCC (aqui).

Líder do PCC está preso desde 1999. Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola líder da organização criminosa, está na prisão faz quase 26 anos (aqui). Atualmente, ele se encontra detido na Penitenciária Federal de Brasília (aqui).

Viralização. Post no Instagram com o vídeo desinformativo tinha mais de 2.000 curtidas.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

Fabíola Cidral conta como reconhecer logo de cara uma fake news