Lula está com 'pé no acelerador' para fazer reforma agrária, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está com o "pé no acelerador" para fazer a reforma agrária no País. A declaração foi feita durante a 5ª Feira Nacional da Reforma Agrária promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no parque da Água Branca, zona oeste da capital paulista, nesta quinta-feira, 8.

"Neste ano, temos a maior meta da história da reforma agrária - e já cumprimos metade dessa meta. Certa vez, o presidente Lula me disse: Paulo, o duro ficou para vocês. O mais fácil já foi feito", disse o ministro. "Agora ficaram para nós as terras mais caras do Brasil para serem adquiridas. Mas não estamos constrangidos com isso."

Teixeira também defendeu a "libertação" dos recursos públicos, que foram capturados pelas emendas parlamentares durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo ele.

O ministro afirma que é necessário cortar gastos dessas verbas destinadas ao Legislativo e não das políticas públicas. Ele também fez uma cobrança ao presidente para trabalhar na desapropriação de terras.

"Espero que, em maio, possamos, com o presidente Lula, ir à Bahia entregar os novos assentamentos do MST em Parallelas, em área da Petrobras. Espero que Lula vá ao Paraná para a entrega da Fazenda Brasileira", disse Teixeira. "Espero que nos dê agenda para o norte da Bahia, para entregar o Salitre; e para o sul de Pernambuco, para o assentamento da área da Embrapa e de outra área que indicamos no Estado. Também espero que possamos resolver a situação da Fazenda Lajinha, em Alagoas."