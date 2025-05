Sala das lágrimas: papa eleito tem lugar secreto para chorar após conclave

DO UOL, em São Paulo

No último ato que antecede a apresentação aos fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, o papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar antes de se tornar oficialmente o maior líder da Igreja Católica. Na chamada "sala das lágrimas", ele troca de roupa e pode se emocionar diante das novas responsabilidades, assim como fizeram os antecessores.

O que é a sala das lágrimas

A chamada sala das lágrimas é a sacristia da Capela Sistina. Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo. Na Igreja Católica, a sacristia é um espaço religioso onde são guardados os paramentos usados pelo sacerdote em missas e outras celebrações. É o caso de vasos, cálices, hóstias (antes da consagração) e velas. É neste espaço que os padres se preparam para o ato litúrgico.

O espaço leva este nome por causa das lágrimas que foram derramadas pelos papas anteriores. Geralmente pela emoção do momento ou pela tensão acumulada durante o conclave.

O espaço é fechado ao público e não faz parte do percurso que pode ser visitado pelos fiéis e turistas que vão ao Vaticano. Segundo apuração da agência ANSA, em 2013, a sala é pequena e tem afrescos na parede. É decorada com um sofá de veludo vermelho, um crucifixo-pastoral e uma estátua de Nossa Senhora com o menino Jesus. O piso é de cerâmica e a luz baixa. A janela é pequena e tem cortinas brancas.

É na sala das lágrimas que o papa recém-eleito medita e se prepara para ser apresentado aos fiéis na Praça de São Pedro. No espaço, ele veste uma das três batinas brancas (uma de cada tamanho), um dos sapatos (disponíveis em várias numerações) e demais adornos. As batinas e as outras peças de vestuário foram confeccionadas pela alfaiataria Gammarelli, de Roma, que há muitos anos veste os papas.