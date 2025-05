Lucro da Lojas Renner dispara 59% no 1º tri

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Renner teve lucro líquido de R$221 milhões no primeiro trimestre, expansão de 58,7% sobre o desempenho de um ano antes, em um resultado bem acima do esperado pelo mercado, conforme divulgado nesta quinta-feira.

A rede de varejo teve desempenho operacional medido pelo Ebitda total ajustado de R$585,2 milhões, crescimento de quase 55% sobre o primeiro trimestre de 2024.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$103,7 milhões para a Lojas Renner no primeiro trimestre, com Ebitda de R$383,4 milhões, segundo dados da LSEG.

As ações da Lojas Renner dispararam no pregão desta quinta-feira, fechando com alta de 7,45% antes da publicação dos números do primeiro trimestre, cotadas a R$15,44.

A empresa teve uma margem bruta de varejo de 55,1% ante 54,5% um ano antes.

As vendas digitais saltaram 15% e a receita líquida de varejo avançou 12%, a R$2,76 bilhões.

Segundo a companhia, as vendas mesmas lojas cresceram 10,8% de janeiro ao final de março ante avanço de 7,2% no primeiro trimestre do ano passado.