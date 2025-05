Localiza tem lucro do 1º tri acima do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - A Localiza divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de R$842 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 14,8% na comparação com o mesmo período do ano passado, em desempenho acima do esperado pelo mercado.

Analistas esperavam lucro líquido de R$799,7 milhões para a companhia no período, de acordo com média das estimativas compiladas pela LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Localiza somou R$3,3 bilhões nos primeiros três meses do ano, aumento de 13,9% frente à mesma etapa de 2024 e ligeiramente acima da expectativa média de analistas de R$3,4 bilhões.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)