Líder da Coreia do Norte comanda teste de mísseis e enfatiza prontidão da força nuclear, diz KCNA

SEOUL (Reuters) - O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou um teste de míssil balístico de curto alcance e de artilharia de longo alcance nesta quinta-feira e enfatizou a importância da prontidão de combate das forças nucleares do país, informou a mídia estatal na sexta-feira (horário local).

O teste, que também incluiu uma inspeção da confiabilidade operacional de seu sistema de "gatilho nuclear", foi projetado para garantir a postura de resposta rápida ao delicado clima militar na região, disse a agência de notícias KCNA.

Nesta quinta-feira, a Coreia do Sul e o Japão informaram que vários mísseis balísticos foram disparados da costa leste da Coreia do Norte, no que se acreditava ser um teste de desempenho de mísseis de curto alcance que já haviam sido lançados.

A KCNA disse que os sistemas de foguetes de lançamento múltiplo de 600 mm e o míssil balístico tático Hwasong-11 foram mobilizados para o teste.

O Hwasong-11 é conhecido internacionalmente como KN-23, uma série de mísseis balísticos de curto alcance do Norte que, segundo autoridades ucranianas e ocidentais, estavam sendo fornecidos à Rússia e usados por Moscou para atacar a Ucrânia.

Antes do lançamento dos mísseis, houve uma inspeção de um sistema de defesa nuclear, apelidado pelo Norte de "gatilho nuclear", disse a KCNA.

"Kim Jong Un disse que é muito importante aperfeiçoar constantemente a prontidão normal de combate da força nuclear para impedir a guerra e combatê-la", disse a KCNA.

"Ele disse que a RPDC deve continuar a direcionar esforços para melhorar constantemente a capacidade de ataque de precisão de longo alcance e a eficiência dos sistemas de armas", disse a KCNA, usando a forma abreviada do nome oficial do país.

Um oficial militar sul-coreano e um analista disseram que os lançamentos de mísseis desta quinta-feira provavelmente serviram para testar o desempenho de arsenal de mísseis de curto alcance, possivelmente para atualizá-los para exportação.

(Reportagem de Jack Kim)