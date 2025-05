Leite diz que PSDB está 'deixando de existir' por casamento com Podemos

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou se sentir preparado para a candidatura à Presidência da República, mas sinalizou que a disputa ao cargo não deve ser viabilizada pelo PSDB. Leite, que tem o convite para migrar para o PSD, disse que o seu atual partido está "deixando de existir".

"O PSDB a que eu me filiei há 24 anos está deixando de existir. Tomou-se uma decisão de fazer uma fusão com o Podemos e, provavelmente, essa fusão vai ensejar um novo nome, um novo número, uma nova marca, um novo programa partidário. O PSDB, no formato que historicamente se apresentou para a população brasileira, está saindo do cenário. Vai ser um novo partido", disse.

Segundo Leite, a intenção é liderar um "terceiro polo", como opção ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em entrevista ao portal InfoMoney, publicada nesta quinta-feira, 8, o governador disse que os outros concorrentes despendem grande quantidade de energia e tempo realizando ataques uns aos outros, em vez de concentrar esforços em resolver problemas como a segurança pública.

"Quando eu sento para conversar sobre o meu destino político, estou discutindo também a construção de uma candidatura presidencial. Eu tenho a aspiração pessoal, eu tenho disposição e me sinto preparado para liderar uma candidatura", afirmou Leite.

O governador havia prometido ao presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, aguardar a definição do futuro do partido antes de tomar qualquer decisão sobre sua candidatura. Na semana passada, os tucanos formalizaram a fusão com o Podemos e, numa tentativa de mantê-lo na legenda, ofereceram a Leite a possibilidade de disputar a Presidência.

Leite, que já participou das prévias presidenciais do PSDB em 2021, pretende concorrer ao Palácio do Planalto em 2026. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse que há possibilidade de o governador ser pré-candidato à Presidência da República no ano que vem, caso opte por migrar para o partido. Ele acrescentou que a sigla pode vir a ter dois pré-candidatos, citando o governador do Paraná, Ratinho Júnior.