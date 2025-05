Ataques vêm de bolsonaristas, diz Kim após votar contra manobra por Ramagem

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) sofreu críticas após ter votado contra a suspensão do processo que corre no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o envolvimento do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) em tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Kataguiri comentou seu voto na Câmara em um vídeo nas redes sociais. "Meu voto foi para que ele responda agora por esses crimes", disse. "Acho que Bolsonaro, Braga Netto e todo o núcleo intelectual e de articulação utilizaram essas pessoas como massa de manobra do 8 de Janeiro, pobres coitados que não tinham a menor noção do que estavam fazendo, que devem responder pelos crimes que cometeram e depredação ao patrimônio público, e não de tentativa de golpe de Estado".

A Câmara aprovou a suspensão da ação no STF por 315 votos a 143. O relator do texto, que já está valendo, incluiu brechas que podem estender o benefício ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Só quatro dos 60 deputados do União Brasil votaram contra, e Kataguiri é um deles. Após a publicação do vídeo, o parlamentar disse que as críticas vieram de apoiadores de Bolsonaro. "Fiz campanha fazendo oposição a Lula e a Bolsonaro. Minha base sabe do meu posicionamento e me elegeu. Os ataques partem de bolsonaristas, que não votaram em mim", disse. O deputado, que foi líder do MBL (Movimento Brasil Livre) e apoiou Bolsonaro, hoje se diz oposição ao bolsonarismo.

Já em relação aos colegas parlamentares, ele nega ter sofrido críticas. "Não houve reação, sempre tive liberdade para votar e para discursar contra o posicionamento do partido", diz. Além dele, votaram contra a suspensão do processo os colegas de partido Damião Feliciano (PB), Daniela do Waguinho (RJ) e Meire Serafim (AC).

Para o deputado, o golpe de Estado só não aconteceu porque o comandante do Exército ameaçou prender Bolsonaro. O parlamentar cita que Ramagem responde por utilizar a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) "para contribuir para essa tentativa de golpe de Estado" e por usar a estrutura que tinha para perseguir adversários políticos.

Tratamento a Ramagem deve ser o mesmo defendido a envolvidos no 8 de Janeiro, diz deputado. "O mesmo tratamento que defendo pra ele é o que defendi na questão da anistia: condenar os participantes do 8 de Janeiro por depredação ao patrimônio e punir por abolição do Estado de Direito e crimes correlatos os mentores intelectuais, como Bolsonaro, Braga Netto e Ramagem".

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) Imagem: Mauro Pimentel - 18.jul.2024/AFP

Suspensão de processo contra Ramagem no STF

Pedido de suspensão foi apresentado pelo PL. O partido de Bolsonaro argumentou que a lei proíbe investigações contra parlamentares após a diplomação. No entendimento da sigla, Ramagem não poderia estar no inquérito que apura as invasões do 8 de Janeiro porque, a partir de 19 de dezembro de 2022, é beneficiário da imunidade do mandato. O partido ainda argumenta que a Constituição permite ao Congresso interromper inquérito contra um de seus integrantes.

O alcance desse benefício gerou embate com o STF.O PL entende que todo o processo deve ser interrompido e a ação por golpe não pode prosseguir enquanto Ramagem tiver mandato.

Já o Supremo discorda dessa leitura. Presidente da Primeira Turma, onde corre a ação por tentativa de golpe, o ministro Cristiano Zanin avisou à Câmara que a Justiça interpreta de outra maneira. Ele informou que somente dois crimes atribuídos a Ramagem deixariam de ser julgado: dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Ele continuaria respondendo por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa armada.

Relator avalia que há motivos para suspender a ação penal contra Ramagem. "Não resta alternativa a esta Casa que não o sobrestamento [interrupção] da ação penal em sua integralidade", defende em um trecho do parecer. "Constata-se que estão preenchidos os requisitos autorizadores para sustação da ação penal contida na Petição n. 12.100 [tentativa de golpe], em curso no Supremo Tribunal Federal", afirmou Alfredo Gaspar (União-AL), em parecer a favor de Ramagem.

O texto já foi promulgado pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e começou a valer. Como se trata de uma resolução sobre um parlamentar da Câmara, não é necessário que passe pelo Senado nem que seja sancionada pelo presidente Lula (PT).

Ramagem é acusado de fazer parte do "núcleo crucial" da tentativa de golpe. Ele dirigiu a Abin no governo Bolsonaro e teria usado a estrutura da instituição para desacreditar o sistema eleitoral, de acordo com a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República).