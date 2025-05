Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto com tiros no Rio

Vários jogadores do Flamengo escaparam ilesos de uma tentativa de assalto que alvejou o carro do goleiro argentino Agustín Rossi na madrugada desta quinta-feira (8) no Rio de Janeiro, informou o clube carioca.

Os atletas retornavam após a partida contra o Central Córdoba, pela Copa Libertadores, na cidade argentina de Santiago del Estero, que terminou em empate (1 a 1).

"Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30 da manhã, retornando para suas casas (...) alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso", detalhou a equipe em um comunicado.

"O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros", acrescentou a nota.

O Flamengo afirmou que "apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu", adicionando que os atletas já estão em casa.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que agentes "realizaram buscas pela região e conduziram as vítimas" a uma delegacia.

Rossi, 29 anos, ex-goleiro do Boca Juniors, chegou ao clube carioca em 2023 e é uma das principais estrelas do time.

Apontado como um dos favoritos ao título da Libertadores, o time rubro-negro está em terceiro lugar no Grupo C, com cinco pontos, atrás da Liga de Quito (8 pontos) e do Central Córdoba (8).

jss/app/mel/yr/fp

© Agence France-Presse