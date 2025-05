Itaú Unibanco tem lucro líquido gerencial de R$ 11,128 bi no 1º tri, alta de 13,9% em um ano

O Itaú Unibanco teve lucro líquido gerencial de R$ 11,128 bilhões no primeiro trimestre de 2025, um resultado 13,9% superior ao observado em igual intervalo de 2024. Na comparação com o quarto trimestre do ano passado, representa um crescimento de 2,2%.

Novamente, o resultado do banco foi impulsionado pelo crescimento das receitas, que superou o das despesas com provisões contra a inadimplência e compensou o das despesas operacionais. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do banco subiu 0,6 ponto porcentual em um ano, para 22,5%.

A carteira de crédito subiu 13,2% em um ano, ou 9,4% sem a variação cambial, para R$ 1,328 trilhão. O maior crescimento ano contra ano foi o da carteira para micro, pequenas e médias empresas, que subiu 17,7%. O portfólio para grandes empresas avançou 13%, e o para pessoas físicas, 8,6%.

O banco tinha R$ 2,820 trilhões em ativos em março, alta de 1,1% em um ano, e o patrimônio líquido era de R$ 193,900 bilhões, número 10,2% maior.

"Além de evidenciar os avanços na nossa agenda de inovação e transformação cultural, especialmente na centralidade do cliente, a solidez dos nossos indicadores financeiros demonstram o quanto o Itaú Unibanco está preparado e forte para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades no curto e no longo prazo, gerando valor real para clientes, investidores e a economia brasileira", diz em nota o presidente do banco, Milton Maluhy.

"Os resultados do Itaú Unibanco neste primeiro trimestre de 2025 refletem um círculo virtuoso de solidez e entrega de valor", afirma o diretor financeiro, Gabriel Moura.

O produto bancário, que soma as margens com juros e as receitas com serviços, foi de R$ 44,537 bilhões, um crescimento de 10,4% em um ano, e de 1% em três meses.

A margem financeira subiu 12,8% em um ano, para R$ 30,322 bilhões. A margem com clientes, que contabiliza os ganhos gerados pelas operações de crédito, teve alta de 13,9%, para R$ 29,399 bilhões.

Na tesouraria, o resultado foi de R$ 923 milhões, baixa de 12,8% em um ano. Além de contabilizar as exposições do Itaú ao mercado brasileiro, a tesouraria inclui a proteção cambial que o banco faz para o capital das operações na América Latina.

A receita com serviços teve alta de 3,5% no mesmo período, para R$ 11,232 bilhões.