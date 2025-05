Itaú: Índice de Basileia encerra 1º trimestre em 15,7%, 0,7 p.p. a menos ante 1tri24

O Itaú Unibanco tinha índice de Basileia de 15,7% no final do primeiro trimestre de 2025, 0,7 ponto porcentual menor em 12 meses e baixa de 0,8 ponto em um trimestre.

O índice recuou em relação ao quarto trimestre do ano passado diante do pagamento de dividendos pelo banco no começo deste ano. Ainda assim, ficou acima do mínimo regulatório em 4,1 pontos. O índice de Basileia indica a solidez de um banco.

O capital de nível 1 do Itaú, de maior qualidade, somava 14,1%, 0,4 ponto porcentual menor que o do mesmo período do ano passado, e 0,9 ponto inferior ao do quarto trimestre de 2024.

O capital principal era de 12,6%, 0,4 ponto porcentual menor que o do mesmo período do ano passado, e 1,1 ponto inferior ao do final de 2024.