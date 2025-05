Josias: Novo presidente do INSS mostra que ainda não sabe quem foi roubado

O novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller Júnior, mostrou, em entrevista coletiva na tarde de hoje, que ainda não sabe quem foi assaltado em escândalo de corrupção instalado no órgão, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Na fala do chefe do INSS, nós ficamos sabendo que o governo não tem ideia de quantas são as vítimas. Está pedindo, a quem se considerar roubado, que se manifeste. Josias de Souza, colunista do UOL

No fim de abril, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão de Bolsonaro e seguiu até o governo petista.

O então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado do cargo por decisão da Justiça. Depois, foi demitido pelo governo. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, foi quem indicou Stefanutto ao cargo. O procurador federal Gilberto Waller Júnior assumiu o comando da instituição após a implosão do escândalo.

Hoje, Waller Júnior concedeu entrevista coletiva e disse que tanto os aposentados quanto a instituição foram vítimas de golpistas. O governo também anunciou a solicitação do bloqueio de bens de 12 associações suspeitas de envolvimento na fraude. (Veja abaixo a lista de entidades fraudadoras, segundo investigação)

Ao Canal UOL, Josias explicou que a entrevista revela que o governo está como "um cego no furo".

O governo não sabe quem foi roubado, não sabe o valor do roubo e não sabe como fará para devolver o dinheiro.

Então, é uma entrevista que mostra a situação a que chegou o governo. Está como um cego no furo, não sabe do que está tratando e aí tenta apressadamente dar explicações porque o prejuízo político, já mencionamos antes, é devastador para o presidente Lula, que é um candidato à reeleição. Esse escândalo tem efeitos devastadores. Josias de Souza, colunista do UOL

As entidades apontadas como fraudadoras

Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB)

Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS Universo)

Associação de Aposentados Mutualista para Benefícios Coletivos (AMBEC)

Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA)

União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos (UNASPUB)

Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN)

Associação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (ASBRAPI)

Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil - ASABASP

Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social - APBRASIL

Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas - CEBAP

APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas

Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas - CAAP

