Índia x Paquistão: qual potência nuclear tem o maior poder militar?

Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, as tensões entre Índia e Paquistão escalaram em ataques entre as duas potências nucleares. Nova Déli lançou ofensivas ao país vizinho, que retaliou na região fronteiriça da Caxemira e abateu cinco caças indianos.

Os bombardeios mataram pelo menos 26 pessoas no lado paquistanês e 12 no lado indiano.

Quem tem maior poder militar?

Os dois países estão entre os 10 maiores arsenais nucleares do mundo. A Índia teria 180 ogivas nucleares, enquanto o Paquistão possuiria 170, o que os colocaria em sexto e sétimo lugar em todo o planeta, respectivamente. Os números são da Ican (Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares).

Índia leva a melhor em números de militares. O país tem 1,4 milhão de homens na ativa de suas forças de defesa, sendo 1,237 milhão no Exército, 75,5 mil na Marinha, 149,9 mil nas Forças Aéreas e 13.350 mil na Guarda Costeira, segundo levantamento da agência Reuters, baseado em números do Balanço Militar de 2024 do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos e do anuário de 2024 do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo.

Já as forças do Paquistão são menores. São pouco menos de 700 mil militares na ativa: 560 mil estão no Exército, 70 mil nas Forças Aéreas e 30 mil na Marinha.

Indianos também são dominantes no poder de fogo. O arsenal do país inclui 9.743 peças de artilharia contra as 4.619 do Paquistão. Além disso, a Índia conta com 3.740 tanques de batalha contra 2.537 dos paquistaneses.

Frota aérea paquistanesa também é menor. A Índia tem 730 aeronaves prontas para combate no ar, enquanto o Paquistão tem 452.

Marinha indiana é superior em armamentos e frota. Ela possui 16 submarinos, 11 destroiéres (contratorpedeiros), 16 fragatas e dois porta-aviões. Já a do Paquistão tem oito submarinos e 10 fragatas.