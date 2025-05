IIF: ativos de países emergentes sofrem perda líquida de US$ 200 milhões em abril

Ativos de países emergentes sofreram perda líquida de US$ 200 milhões em investimentos estrangeiros em abril, segundo cálculo do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês).

O resultado de abril, que contrasta fortemente com a entrada líquida de US$ 37,5 bilhões observada em março, veio em meio "à mais drástica mudança na política comercial" global em mais de uma década, disse o IIF em nota divulgada nesta quinta-feira, referindo-se às tarifas "recíprocas" anunciadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump no começo do último mês.

As ações de economias emergentes registraram perda líquida de US$ 9,9 bilhões em abril, enquanto os títulos de dívida atraíram US$ 9,7 bilhões.

A China foi a única responsável pelo resultado positivo dos títulos de dívida, tendo atraído US$ 10,6 bilhões líquidos no mês passado, detalhou o IIF.