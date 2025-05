IGP-DI volta a subir em abril com alta de 0,30%, mas fica abaixo do esperado

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) passou a subir 0,30% em abril, mas registrou resultado abaixo do esperado, depois de cair 0,50% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters com economistas era de uma alta de 0,35% no mês.

No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, subiu 0,20%, revertendo a direção após a baixa de 0,88% no mês anterior.

"O comportamento do IPA em abril reflete em grande parte as altas de preços da indústria de transformação, com destaque para alimentos processados. Esses movimentos podem indicar repasses de preços ao consumidor mais elevados para esse grupo de itens", disse Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

No IPA, a alta nos preços dos Bens Finais foi o maior destaque para o movimento de abril, avançando 1,03% no mês, depois da alta de 0,47% em março.

Os itens que mais contribuíram para o movimento do IPA foram bovinos (-2,21% para +4,45%), carne bovina (-5,21% para +4,04%) e soja em grão (-0,15% para +1,27%).

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) -- que responde por 30% do IGP-DI -- subiu 0,52% no mês, acelerando ligeiramente em relação à alta de 0,44% em março.

"No IPC, apesar de alimentação ainda gerar pressão, o grupo com maior impacto foi Saúde e Cuidados Pessoais com os reajustes de medicamentos que foram autorizados a partir de abril deste ano", explicou Dias.

Em março, houve acréscimo em quatro das oito classes que formam o índice: Saúde e Cuidados Pessoais (0,56% para 1,41%), Educação, Leitura e Recreação (-1,21% para -0,36%), Despesas Diversas (0,32% para 0,88%) e Vestuário (-0,01% para 0,36%).

O item tomate foi o grande destaque do IPC, com alta de 16,14% no mês, ante avanço de 14,48% em março. A tarifa de eletricidade residencial registrou avanço de 1,10%, depois de cair 0,16% no mês anterior.

Já o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) registrou alta de 0,52% em abril, acima do ganho de 0,39% do mês anterior.

O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.

