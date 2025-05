Ibovespa fecha em alta com exterior e Bradesco ajudando em nova máxima intradia

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em forte alta nesta quinta-feira, renovando máxima histórica intradia no melhor momento, embalado pelo viés externo positivo, enquanto Bradesco disparou com resultado acima do esperado no primeiro trimestre e expectativas de performance no topo das previsões em 2025.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 2,4%, a 136.596,65 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo chegado a 137.634,57 pontos no melhor momento, marcando um novo recorde intradia, e a 133.457,68 pontos na mínima do pregão.

O volume financeiro somava R$31,8 bilhões antes dos ajustes finais.

Investidores também reagiram positivamente ao noticiário externo, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciando um acordo comercial, enquanto Trump afirmou esperar negociações substanciais com a China no fim de semana.

(Por Paula Arend Laier)