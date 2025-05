Ibovespa acompanha bom humor externo e tem alta de quase 3%

Uma conjunção de fatores internos e externos conduziu o Índice Bovespa nesta quinta-feira, 8, a uma alta expressiva no período da manhã, superando a marca dos 137 mil pontos, com ganhos de quase 3%. Um dia depois das decisões de política monetária dos bancos centrais brasileiro e norte-americano, os investidores amanheceram já repercutindo o anúncio do primeiro acordo comercial dos Estados Unidos após o tarifaço.

Os entendimentos com o Reino Unido, confirmados em entrevista coletiva de Donald Trump, criaram a expectativa de sinalização de novos acordos sustentou as bolsas desde a abertura. Ainda assim, o ambiente foi de cautela, enquanto investidores esperavam para saber se os termos do acordo seriam vantajosos não apenas para os EUA, mas também para o Reino Unido, tradicional parceiro norte-americano.

Internamente, pesou positivamente o resultado trimestral do Bradesco no primeiro trimestre, o que turbinou as ações de todo o setor financeiro. O Itaú divulga o seu balanço após o fechamento do dia e a expectativa é de que os dados confirmem o melhor momento do setor, cujas oscilações superam a do Ibovespa no acumulado do ano.

Embora com peso muito menor que o dos bancos, o setor de varejo e consumo também se destacou, com várias empresas figurando entre as maiores altas do índice.

Na avaliação de Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, a razão para a alta das ações de varejo esteve relacionada à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que elevou a taxa Selic em 0,50 ponto porcentual, mas retirou a sinalização de novo ajuste.

Para Pedro Moreira, sócio da One Investimentos, embora não se possa cravar que o Copom manterá a Selic inalterada nas próximas reuniões, a comunicação do comitê ontem criou um ambiente de melhora de humor para o mercado de ações.

"A decisão de elevar a taxa em 0,50 ponto era esperada; não fugiu do que era esperado pelo mercado. Mas a comunicação veio levemente mais dovish, sem a contração de uma alta para a próxima decisão. E isso trouxe um bom humor para o mercado", disse ele. "O mercado interpretou que o ciclo de aumentos de juros pode ter se encerrado e que a Selic pode voltar a cair no final deste ano ou início do próximo. Embora o cenário seja muito indefinido, o mercado tenta se antecipar às tendências. Nesse sentido, a queda do dólar e dos juros futuros contribuiu muito para a dispara das ações de varejo", afirma.

Às 12h35, o Ibovespa bateu máxima, aos 137.392,22 pontos, com avanço de 2,99%.