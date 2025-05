Homem que negociava joias roubadas por esquema da 'mainha do crime' é preso

A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem apontado como principal negociador de ouro e joias roubadas da quadrilha liderada pela ''Mainha do crime'', Suedna Barbosa Carneiro, 41, apontada pela polícia como financiadora de um grupo criminoso que comete assaltos à mão armada na capital paulista.

O que aconteceu

O suspeito, de 37 anos, foi preso temporariamente hoje em Ferraz de Vasconcelos. O mandado de prisão foi cumprido durante a operação Ouro Reverso, que investiga a receptação e lavagem de dinheiro de metais preciosos no estado. O preso poderá responder por crimes de receptação e organização criminosa.

O suspeito atuava como ''flecha'' na quadrilha. Segundo a polícia, ele recebia as joias roubadas ou furtadas e vendia rapidamente para lojas do centro da cidade.

A polícia apreendeu cerca de R$ 2,7 milhões em ouro e joias, além de R$ 157 mil em espécie. Três lojas clandestinas utilizadas para derretimento dos materiais preciosos tiveram o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) cassados. "O valor do ouro está aumentando e é mais rápido repassar ao mercado ilícito do que um celular, por exemplo. Então nosso trabalho é impedir essa compra desenfreada do ouro sem lastro que fomenta a prática de furtos e roubos de alianças no estado", disse o delegado Fernando David, da 3ª Delegacia da DIG.

As lojas na qual o indiciado comercializava o ouro foram alvo dos mandados de busca. Em um desses estabelecimentos, localizado no centro de São Paulo, foram encontradas 12 alianças intactas. O material é analisado pelas autoridades, que tentam localizar as pessoas que tiveram os pertences roubados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, quem foi vítima dos criminosos também pode procurar a delegacia para reconhecer o objeto.

Além do detido, mais dez pessoas e 11 empresas são investigadas no esquema ilícito. Celulares e dispositivos eletrônicos também foram apreendidos.

Quem é a 'Mainha do crime'

A mulher conhecida como "mainha do crime" foi presa em 18 de fevereiro em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Ela é apontada como financiadora de crimes de roubos na cidade. Segundo as investigações, ela fornecia armamento para os criminosos e comprava objetos provenientes de roubos. A indiciada já tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Ela tem a alcunha de "mainha" no mundo do crime devido à sua origem, no Nordeste. A informação consta no processo de execução criminal dela ao qual o UOL teve acesso, datado de março de 2023.

Suedna nasceu na cidade de Esperança, município de 33 mil habitantes na Paraíba. Não há informações sobre quando ela se mudou para a capital paulista, mas ela residia em Paraisópolis.

Primeiro registro dela na Justiça de São Paulo data de 2022. Na ocasião, ela foi presa em flagrante por receptação. Suedna também tem passagem por porte de armas, segundo o secretário de Segurança, Guilherme Derrite. Ela cumpriu pena na Penitenciária Feminina da Capital até maio de 2024, quando progrediu para regime aberto.