Quem 'manda' em quem? Hierarquia da Igreja tem cardeais como 'príncipes'

Dentro da estrutura da Igreja Católica, o cargo mais alto é ocupado pelo papa. Abaixo dele, outras posições formam a hierarquia, sendo que o cardeal corresponde ao segundo cargo mais alto. Por estarem abaixo somente do papa, eles são conhecidos como "príncipes da Igreja".

A ordem dos cargos e as respectivas responsabilidades:

Papa

Francisco (à esquerda) e Bento 16, que precedeu o papado de Francisco e renunciou ao cargo em 2013 Imagem: AFP

A palavra "papa" vem do grego "pappas", que significa "pai, patriarca". Conhecido como Santo Padre no catolicismo, o papa é considerado sucessor do apóstolo Pedro, conhecido como o primeiro pontífice.

Seu papel é preservar e ensinar a fé cristã, interpretar o Evangelho e garantir a unidade da Igreja. O papa elabora documentos sobre questões doutrinárias e morais para orientar os fiéis, direcioná-los ou informar sobre mudanças na Igreja. O papa também tem a palavra final na elevação de figuras de destaque da Igreja Católica à categoria de "beatos" ou "santos" e pode convocar sínodos (reunião mundial entre laicos e religiosos) para discutir questões específicas.

O papa tem status de chefe de Estado e governa a Cidade do Vaticano, um Estado independente, exercendo poderes absolutos (Executivo, Legislativo e Judiciário). Ao receber chefes de Estado e de governo no Vaticano em reuniões conhecidas como "audiências privadas", são discutidas questões atuais ou são informadas as posições da Santa Sé.

Cardeal

Cardeais durante uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano Imagem: Murad Sezer/Reuters

Os cardeais têm o tratamento de "eminência" e podem oficiar em todas as igrejas fora de Roma. A palavra cardeal vem do latim "cardinalis" (fundamental) e designa um alto dignitário da Igreja Católica. Os cardeais são escolhidos pelo papa para ajudá-lo em seu governo. O pontífice pode criar cardeais entre os bispos "que se destacam notavelmente por sua doutrina, costumes, piedade e prudência na gestão de assuntos".

Os principais dicastérios —o equivalente na Santa Sé aos ministérios governamentais— são dirigidos, em sua maioria, por cardeais. Reunidos no Colégio Cardinalício, presidido pelo cardeal decano —atualmente o italiano Giovanni Battista Re, de 91 anos—, os cardeais formam a cúpula da Igreja Católica. Por ser um título e não uma função, muitos deles são bispos de dioceses de todo o mundo.

É de responsabilidade dos cardeais a escolha de um novo papa. Dos 252 cardeais, apenas aqueles com menos de 80 anos têm direito a votar por um novo papa no conclave. São os chamados cardeais eleitores e, atualmente, seu número chega a 133, sendo oito brasileiros, segundo dados da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

Arcebispo

Cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo Imagem: Reprodução O terceiro cargo mais alto é ocupado pelos arcebispos, que comandam a arquidiocese. A arquidiocese reúne outras dioceses em torno de si, formando a chamada província eclesiástica. Segundo a CNBB, essa estrutura, que pode ser comparada a uma região metropolitana dentro da Igreja Católica, é a "subdivisão da Igreja em um país". "[A província eclesiástica é formada por] dioceses reunidas não apenas com base em critérios geográficos, mas principalmente pastoral", explica a conferência em seu portal. Cada diocese é independente, mas cabe ao arcebispo supervisionar os bispos.

Bispo

Os bispos administram uma diocese (conjunto de paróquias). Com uma liderança feita de forma mais regional, os bispos supervisionam e orientam os padres. Assim como os cardeais e os arcebispos, os bispos são nomeados pelo papa.

No catolicismo, os bispos são considerados como os sucessores dos apóstolos que acompanharam Jesus Cristo. Entre suas funções, os bispos são responsáveis por sacramentos católicos específicos, como a crisma.

Padre

Atuando como condutores de missas, os padres —também chamados de presbíteros— servem uma igreja local. Apesar de não terem autorização para administrar certos sacramentos, os padres podem realizar outros, como o casamento, o batismo, a confissão e a eucaristia, rito que representa o compartilhamento do sangue e do corpo de Cristo.

Em uma paróquia, mais de um padre pode atuar. Nesses casos, eles são divididos entre pároco, padre responsável pela paróquia, e o vigário, que pode cuidar da igreja na ausência do padre principal.

Diácono

Os diáconos auxiliam os padres e bispos na realização de rituais católicos. Como não são padres, os diáconos não podem rezar missas, ou ouvir confissões de fiéis, por exemplo.

Existem dois tipos de diáconos. Os transitórios são aqueles que estão nos últimos anos de estudos para se tornarem padres. Já os chamados diáconos permanentes são homens casados que desejam dedicar tempo à igreja e passam por uma preparação teológica, mas sem a intenção de seguir avançando na hierarquia da igreja.