Novo papa: escolhido no Vaticano é o norte-americano Robert Prevost

O norte-americano Robert Prevost, 69, é o novo papa. O nome dele, escolhido hoje no conclave e foi anunciado ao mundo da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após quatro escrutínios.

O que aconteceu

Pontífice usará o nome de Leão 14. O anúncio foi feito pelo cardeal Dominique Mamberti em latim, seguindo a tradição da Igreja Católica. "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam" ("Anuncio-vos uma grande alegria: temos um papa"), afirmou.

Primeira aparição e bênção. Após surgir na sacada, o novo papa fez a bênção "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo), direcionada aos fiéis que se aglomeravam em frente à Basílica de São Pedro.

Ele lembrou do papa Francisco e saudou a "todos que precisam da nossa caridade, presença, diálogo e amor". Confira o discurso de Leão 14.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Prevost se formou em matemática antes de decidir virar padre, aos 22 anos. Ele é poliglota e se juntou aos agostinianos para uma missão no Peru em 1985.

Novo papa tem cidadania peruana e citou ao país durante a sua primeira bênção. Prevost, que chamou os peruanos de "um povo fiel", voltou ao país latino como bispo de Chiclayo em 2014 e ganhou a cidadania no ano seguinte.

O novo pontífice é considerado "um moderado construtor de pontes". Segundo especialistas, ele era um dos cardeais com maior chance de conseguir o cargo por sua "inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade de governar a Cúria Romana".

Leão 14 tem compromisso com os pobres e migrantes, mas opiniões pouco receptivas a LGBTs. As informações são do jornal norte-americano The New York Times, que lembrou entrevistas e ouviu também o Reverendo Michele Falcone, 46, um padre da Ordem de Santo Agostinho, anteriormente liderada pelo Cardeal Prevost.

Escolha do novo papa

Milhares de pessoas receberam o anúncio na praça de São Pedro. Muitos balançaram bandeiras e se emocionaram no meio do público após o anúncio.

Cardeal virou papa após conseguir mais de dois terços dos votos. A fumaça branca que anunciou o novo papa saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h07 (horário de Brasília).

Como foi a bênção do papa Francisco, escolhido no conclave de 2013. No primeiro discurso, ele brincou com a própria nacionalidade, afirmando que foi "buscado quase no fim do mundo" e fez uma oração pelo papa Bento 16, que tinha renunciado ao cargo, e pediu que os fiéis presentes rezassem por ele.

Votação aconteceu na Capela Sistina

O número de votos depositados no nome escolhido não foi divulgado. Mas, para ser eleito, é necessário que ele tenha recebido ao menos 89 votos - equivalente a dois terços dos 133 cardeais votantes.

Capela Sistina, no Vaticano, onde eleição do papa acontece Imagem: Andreas SOLARO / AFP

Sete brasileiros participaram da votação: Dom Paulo Cezar Costa, 57, Dom Leonardo Ulrich Steiner, 74, Dom Odilo Scherer, 75, Dom Jaime Spengler, 64, Dom Sérgio da Rocha, 65, Dom Orani Tempesta, 74, e Dom João Aziz, 77.