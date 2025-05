Gestora brasileira GK Partners se funde com Just Climate, criada por empresa de Al Gore

A gestora de fundos de investimento de impacto brasileira Good Karma Partners (GK Partners), do empresário Eduardo Mufarej, e a Just Climate anunciaram hoje a fusão das duas empresas. A Just Climate é o braço de investimentos da Generation Investment Management, que tem o ex-vice-presidente americano Al Gore como sócio-fundador e presidente do conselho.

A companhia tem o objetivo de dar escala a soluções nos setores econômicos de maiores emissões de gases de efeito estufa. Com a integração, as operações ficam concentradas em uma única empresa, a Just Climate.

A nova companhia anunciou que está lançando a estratégia para a América Latina, que "continua subfinanciada, o que limita a escalabilidade de soluções promissoras em agricultura sustentável, restauração de ecossistemas e indústria verde", segundo a Just Climate. O plano é fornecer soluções de capital para empresas do Brasil, Colômbia e México somando esforços com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Invest). O banco multilateral irá atuar como investidor fundador, segundo comunicado da empresa.

Segundo Mufarej, nomeado co-diretor de investimentos (CIO, na sigla em inglês) da Just Climate, o objetivo é superar o valor captado pelo Good Karma Fund II, que foi em torno de R$ 600 milhões.

Mufarej afirmou que a parceria tem como objetivo "alocar capital institucional na América Latina em escala e acelerar uma transição sustentável que seja ambiciosa e profundamente enraizada nas prioridades locais". "Nosso objetivo é destravar investimentos em setores críticos, incluindo sistemas alimentares e natureza, tecnologias de baixo carbono e transição energética, garantindo que esses investimentos gerem oportunidades de crescimento em toda a região", escreveu em nota.

"A América Latina abriga um capital natural extraordinário, rica biodiversidade e uma população resiliente e voltada para o futuro", disse Clara Barby, sócia sênior da Just Climate. "A região possui abundantes recursos de energia renovável, oferecendo uma oportunidade para liderar a transição energética enquanto promove o crescimento econômico sustentável", acrescentou.