Fumaça preta surge da chaminé da Capela Sistina, indicando que nenhum papa foi eleito nesta manhã

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Uma fumaça preta surgiu da chaminé no topo da Capela Sistina no Vaticano nesta quinta-feira, sinalizando que os cardeais reunidos no conclave não elegeram um novo papa durante as duas votações desta manhã.

Milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro esperaram pela fumaça, que saiu da chaminé no teto da capela pouco antes das 7h (horário de Brasília).

Os 133 cardeais com menos de 80 anos de idade iniciaram o processo altamente ritualizado e secreto na quarta-feira, em completo isolamento, para escolher o sucessor do falecido papa Francisco.

Eles queimam as cédulas de votação e as misturam com produtos químicos para mostrar como os procedimentos estão indo - preto sinalizando que não há papa e branco anunciando um novo pontífice.

Os cardeais realizaram uma votação inicial inconclusiva na quarta-feira. Eles realizarão até mais duas votações ainda nesta quinta-feira, com possíveis sinais de fumaça esperados para depois das 12h30.

Os "príncipes da Igreja" continuarão votando até quatro vezes por dia até que alguém obtenha uma maioria de dois terços.

Nenhum papa nos tempos modernos foi eleito na primeira tentativa, portanto, a fumaça preta de quarta-feira era amplamente esperada. Mas, considerando a história recente, um resultado final é possível a partir do segundo dia.

Francisco, o primeiro papa da América Latina, foi eleito na noite do segundo dia do último conclave, realizado em 2013, assim como seu antecessor, Bento XVI, em 2005.

(Por Joshua McElwee, Crispian Balmer, Philip Pullella e Alvise Armellini)