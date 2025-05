Fumaça branca no Vaticano, há um novo papa

A fumaça é branca, há um papa: os cardeais reunidos na Capela Sistina chegaram a um acordo, nesta quinta-feira (8), sobre quem será o próximo líder espiritual do 1,4 bilhão de católicos do mundo e sucessor do argentino Francisco.

Milhares de fiéis e curiosos irromperam em aplausos e gritos no Vaticano ao ver a tão esperada fumaça branca, acompanhada pelo dobrar dos sinos da Basílica de São Pedro, relataram jornalistas da AFP.

"É uma sensação incrível", disse Joseph Brian, um cozinheiro de 39 anos da Irlanda do Norte que viajou para Roma com sua mãe de 73 anos para testemunhar a eleição papal. "Não sou muito religioso, mas estar aqui com todas essas pessoas me deixou alucinado".

As milhares de pessoas reunidas na praça agitavam bandeiras de Brasil, Chile, Polônia, Colômbia, Itália; algumas choravam. Muitas chegaram correndo para se unir à celebração.

Bruna Hodara, uma brasileira de 41 anos de Porto Alegre, registrou com seu celular a fumaça branca que irrompeu no céu ensolarado de Roma por volta das 18h08 (13h08 no horário de Brasília). "Habemus papam, ótimo!", ela comemorou.

Todos os olhos estão agora voltados para a sacada da maior igreja do mundo para descobrir a identidade do 267º pontífice que sucederá ao primeiro papa latino-americano.

Nos próximos minutos, o protodiácono, o cardeal francês Dominique Mamberti, revelará seu nome com o anúncio "Habemus papam", antes que o novo pontífice conceda sua bênção "urbi et orbi" (À cidade e ao mundo).

O nome sob o qual ele reinará também será revelado.

- Dois dias de votação -

Os 133 cardeais, conhecidos como "príncipes da Igreja", precisaram de dois dias para escolher um novo papa, assim como em 2005, quando elegeram Bento XVI, e em 2013, com Francisco.

O pontífice argentino, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos, liderou a Igreja por 12 anos com um pontificado reformista focado nos pobres e migrantes, mas foi alvo de críticas dos setores mais conservadores, que agora pressionam por uma mudança mais focada na doutrina.

Seu sucessor enfrentará inúmeros desafios internos, como a pedofilia na Igreja, a crise das vocações e o papel das mulheres, e externos, como conflitos, a ascensão de governos populistas e a crise climática.

Seu nome surge do maior e mais internacional conclave da história da Igreja, que reuniu 133 cardeais eleitores de cinco continentes e cerca de 70 países na Capela Sistina.

Embora os detalhes da eleição permaneçam em segredo, a menos que o novo papa decida pelo contrário, a única certeza é que ele obteve pelo menos dois terços dos votos para ser eleito.

- Sala das Lágrimas -

Após sua eleição, a tradição determina que o papa recém-eleito entre na Sala das Lágrimas, localizada nos fundos da Capela Sistina, para poder chorar pela magnitude da tarefa que tem pela frente.

Lá, ele veste sua primeira batina branca entre os três tamanhos disponíveis e, antes de ir à Loggia da Basílica para se apresentar, os cardeais lhe prometem obediência.

Nos próximos dias, ele passará por uma espécie de posse papal, com uma missa celebrada diante de líderes políticos e religiosos do mundo todo.

Ele também visitará a Praça de São Pedro no papamóvel pela primeira vez e fará uma homilia na qual anunciará suas prioridades.

- Pastor ou diplomata -

A eleição ocorre em meio a uma grande incerteza geopolítica, o que, segundo especialistas, foi uma questão fundamental na votação.

Francisco criou 80% dos cardeais que participaram do conclave, mas isso não é garantia de continuidade de seu pontificado.

A principal incerteza é se os cardeais escolheram um pastor ou um diplomata, um liberal ou um conservador, alguém formado na Cúria ? o governo da Igreja ? ou um desconhecido das periferias marginalizadas.

O decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, pediu em uma missa prévia ao conclave pela "manutenção da unidade da Igreja" diante do momento "difícil, complexo e turbulento" que o futuro pontífice enfrentará.

