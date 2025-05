'Habemus Papam': fumaça branca anuncia que novo papa foi escolhido

Colaboração para o UOL, no Vaticano

Um novo papa foi escolhido no Vaticano hoje. Às 13h08 (em Brasília), uma fumaça branca subiu nas chaminés da capela Sistina, indicando ao mundo que a Igreja Católica Apostólica Romana já possui um novo líder, após quatro escrutínios. Cerca de 20 mil pessoas esperavam o resultado na praça São Pedro.

O que aconteceu

Identidade e nacionalidade do 267º papa ainda não foram reveladas. Nas próximas horas, o cardeal protodiácono, Dominique Mamberti, aparecerá na sacada da Basílica de São Pedro e anunciará, com detalhes, o "Habemus Papam!" ('temos um papa', em latim).

Após o anúncio, o novo pontífice fará sua primeira aparição como líder da Igreja Católica. Na sequência, ele realizará a benção "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo) aos fiéis.

Sucessor foi definido 17 dias após a morte do papa Francisco. O 266º líder da Igreja Católica morreu em 21 de abril por AVC e insuficiência cardíaca, aos 88 anos.

133 cardeais votaram em seu sucessor. Entre os religiosos com menos de 80 anos que estariam aptos a votar, dois ficaram de fora por motivos de saúde.

O novo papa

Novo papa foi escolhido por pelo menos dois terços dos votantes. A escolha é secreta e os cardeais não podem se abster ou votar em si. Como 133 cardeais votaram, o escolhido recebeu, ao menos, 89 votos.

Após resultado, o candidato eleito respondeu a duas perguntas: "Aceita tua eleição canônica para Sumo Pontífice?" e "Como quer ser chamado?". Rito é definido na Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, a lei que rege os conclaves.

No último ato antes de ser apresentado aos fiéis, o papa eleito tem alguns minutos sozinho para refletir e se preparar na chamada "sala das lágrimas". Ela fica localizada à esquerda do altar maior do local, sob a obra "Juízo Final" de Michelangelo.

Sete brasileiros participaram do conclave: Dom Paulo Cezar Costa, 57 anos, Dom Leonardo Ulrich Steiner, 74, Dom Odilo Scherer, 75, Dom Jaime Spengler, 64, Dom Sérgio da Rocha, 65, Dom Orani Tempesta, 74 e Dom João Aviz, 77.