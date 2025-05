Fluxos para carteiras de mercados emergentes estão parados após tarifas de Trump, diz IIF

NOVA YORK (Reuters) - O anúncio do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar as tarifas para os níveis mais altos em um século, no início do mês passado, desencadeou uma reavaliação dos ativos em todo o mundo que redefiniu os fluxos de portfólio para os mercados emergentes, segundo um grupo de comércio bancário.

Os estrangeiros adicionaram mais de US$10 bilhões aos seus portfólios de títulos chineses em abril, enquanto as ações e a dívida foram vendidas em outros mercados emergentes, com o efeito líquido sobre os portfólios praticamente se anulando no mês.

Os fluxos de portfólio para os mercados emergentes no mês passado foram estimados em US$200 milhões negativos, a primeira saída líquida mensal desde novembro e apenas a terceira no último ano e meio, informou o Institute of International Finance. (IIF).

Em um esforço para proteger as indústrias nacionais e reequilibrar as relações comerciais, o governo Trump aumentou as tarifas sobre uma ampla gama de produtos, principalmente sobre as importações chinesas. Os mercados financeiros globais entraram em um período de volatilidade, com os ativos dos EUA inicialmente sob pressão.

A mudança no regime de políticas nos EUA "desencadeou uma reavaliação significativa do risco global e um aumento acentuado na volatilidade do fluxo em ativos de mercados emergentes", disse o economista sênior do IIF, Jonathan Fortun, em um comunicado.

A saída líquida de US$200 milhões no mês passado contrasta com a entrada de US$37,5 bilhões em março e de US$1 bilhão em abril de 2024.

A dívida chinesa atraiu US$10,6 bilhões em abril, enquanto a dívida de mercados emergentes, excluindo a China, registrou sua primeira saída mensal desde maio de 2024. No mercado acionário, a China teve uma saída líquida de US$500 milhões, enquanto a saída de US$9,4 bilhões dos mercados emergentes sem a China foi o sétimo resultado mensal negativo consecutivo.

"Essas saídas de capital em ações foram geograficamente disseminadas e seguiram uma onda inicial de vendas na primeira semana de abril, compensadas apenas parcialmente por uma fase de estabilização em meados do mês", disse Fortun.

Regionalmente, a América Latina registrou uma entrada líquida de US$3,2 bilhões, enquanto a África, o Oriente Médio e a região emergente da Europa registraram saídas superiores a US$1 bilhão. A Ásia teve uma saída de US$600 milhões.

(Reportagem de Rodrigo Campos)

