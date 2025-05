Flamengo empata com Central Córdoba (1-1) e é 3º do Grupo C da Libertadores

O Flamengo empatou em 1 a 1 na visita ao argentino Central Córdoba nesta quarta-feira (7), numa partida bastante movimentada pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores, disputada no estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

Logo aos 10 minutos de jogo, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta abriu o placar para o time carioca, que precisava da vitória, mas no segundo tempo Gastón Verón empatou de cabeça para 'El Ferroviario' (60'), que chegou a ter chances de vencer o duelo.

Apesar de ter um elenco mais experiente e com muito mais qualidade técnica, o Flamengo não conseguiu superar a modesta equipe argentina, que havia se tornado uma das revelações da Libertadores, invicta há quatro partidas, e que já havia causado impacto ao vencer o rubro-negro em pleno Maracanã (2-1) em abril.

Após os resultados desta quarta rodada, a situação ficou muito equilibrada no Grupo C, com a LDU e o Central Córdoba na liderança com 8 pontos, embora com melhor saldo de gols para os equatorianos, enquanto o Flamengo (5) ficou em terceiro, e o venezuelano Deportivo Táchira fecha a tabela sem pontos.

Na quinta rodada, o Central Córdoba visita o Táchira na terça-feira, dia 13, enquanto o Flamengo recebe a LDU na quinta-feira, dia 15, em jogo decisivo pela classificação.

- Flamengo entra com tudo -

Após a repercussão da derrota no Maracanã, o técnico do Flamengo, Filipe Luis, pareceu perceber os erros cometidos e adotou uma postura agressiva, pronto para causar uma forte impressão nos visitantes.

O time carioca aproveitou os primeiros minutos com bons toques no ataque e saiu na frente numa jogada rápida, na qual Arrascaeta tabelou com Gerson e ficou sozinho na frente do goleiro Aguerre para finalizar com categoria.

Mas o time da casa reagiu, partiu em busca do empate e passou a atacar com frequência a área brasileira. Teve uma grande chance após um erro defensivo que terminou em um chute à queima-roupa de Abascia na primeira trave, com uma excelente defesa do goleiro visitante, Agustín Rossi.

Do outro lado, o Flamengo encontrou amplos espaços e teve a chance de ampliar num contra-ataque comandado por Arrascaeta, mas o habilidoso uruguaio não conseguiu finalizar bem e perdeu no mano a mano com Aguerre. Depois foi Gerson quem teve sua chance com um chute rasteiro de pé esquerdo que o goleiro da casa defendeu espalmando.

O Central Córdoba reagiu e Rossi voltou a se destacar defendendo um chute potente de Cufré.

O time da casa empatou por méritos próprios quando Angulo correu atrás de uma bola aparentemente perdida, cruzou da esquerda e Verón, que havia entrado três minutos antes, avançou pelo meio da área contra a defesa brasileira parada e superou Rossi com uma cabeçada.

O Flamengo melhorou pouco com as mudanças de Filipe Luis e teve que se contentar com um empate com sabor de derrota, que o obriga a vencer os dois jogos restantes, ambos em casa, para permanecer na Libertadores.

"Precisávamos dos três pontos hoje, mesmo sabendo que seria difícil. Cometemos muitos erros de passe e não fizemos uma boa partida. (O resultado) é muito ruim considerando o time que temos. Não conseguimos controlar bem a partida", lamentou Arrascaeta.

Escalações:

Central Córdoba: Alan Aguerre - Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré - Jonathan Galván (Dylan Glaby, 46') e José Florentín - Matías Perelló (Franco Alfonso, 75'), Nicolás Quagliata (Gastón Verón, 57), Luis Miguel Angulo (Fernando Martínez, 75') - Leonardo Heredia (Iván Gómez, 83'). Técnico: Omar de Felippe.

Flamengo: Agustín Rossi - Wesley (Guillermo Varela, 75'), Danilo, Léo Pereira (Léo Ortiz, 75), Ayrton Lucas - Erick Pulgar (Allan, 90'+1) e Nicolás de la Cruz (Luiz Araújo, 65') - Giorgian de Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique - Pedro (Juninho, 46'). Técnico: Filipe Luis.

str/cl/aam

