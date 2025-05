Faz bem para digestão e ajuda na saciedade: benefícios da pimenta biquinho

A pimenta biquinho, também conhecida como pimenta-de-cheiro, se destaca pelo sabor levemente suave, ligeiramente adocicado e praticamente sem ardência, o que agrada até quem não está acostumado a consumir esse tipo de condimento.

Seu nome faz referência ao formato arredondado com uma ponta fina, semelhante a um bico. De coloração vermelha e tamanho pequeno, é cultivada principalmente na região Sudeste e costuma ser consumida em conservas.

Contém vitaminas C, A e do complexo B, além de minerais como potássio, ferro, magnésio e fósforo. Também é fonte de compostos bioativos, entre eles carotenoides e flavonoides, que atuam como antioxidantes.

A seguir, veja os principais benefícios da pimenta biquinho para a saúde.

1. Contribui para a digestão

A pimenta biquinho estimula a salivação e a produção de enzimas digestivas, o que contribui para o processo de digestão. Também contém fibras, que auxiliam no funcionamento do intestino.

2. Reforça o sistema imunológico

Por conter vitamina C e compostos antioxidantes, a biquinho pode atuar na modulação do sistema imunológico e contribuir para as defesas do organismo.

3. É fonte de antioxidantes

A presença de vitamina C, carotenoides e flavonoides está associada à ação antioxidante da pimenta biquinho. Esses compostos atuam no combate aos radicais livres e podem contribuir para a prevenção do envelhecimento celular e de doenças crônicas.

4. Contribui com absorção do ferro

A vitamina C presente na pimenta biquinho melhora a absorção do ferro não-heme (de origem vegetal) no intestino. Isso pode ser benéfico principalmente para vegetarianos e pessoas com maior risco de anemia.

5. Tem ação anti-inflamatória

A pimenta biquinho possui leve ação anti-inflamatória, principalmente pelos compostos fenólicos e carotenoides. Esses bioativos ajudam a modular processos inflamatórios e a reduzir o estresse oxidativo no organismo.

6. Auxilia no controle da pressão arterial

O potássio presente na composição da pimenta biquinho contribui para o equilíbrio da pressão sanguínea. Portanto, ajuda a regular o funcionamento cardiovascular.

7. Faz bem para a pele e visão

A presença de vitamina A e carotenoides no condimento está relacionada à manutenção da integridade da pele, da visão e das mucosas.

8. Ajuda na saciedade

O teor de fibras também prolonga a sensação de estômago cheio, auxiliando no controle do apetite. Dessa forma, pode ajudar no emagrecimento.

Contraindicações

Mesmo sendo uma variedade de sabor suave, o consumo em grandes quantidades pode provocar desconfortos gastrointestinais, como azia, queimação ou distensão abdominal, principalmente em pessoas mais sensíveis.

Além disso, quando consumida em conserva, é importante observar o teor de sódio. Produtos industrializados com excesso de sal devem ser evitados por pessoas com hipertensão e problemas renais.

Como consumir?

A pimenta biquinho pode fazer parte da alimentação diária, desde que consumida com moderação. A recomendação é de cerca de uma a duas colheres de sopa por dia, o que equivale a aproximadamente 30 gramas.

O ideal é consumir in natura ou em conservas caseiras preparadas com pouco sal e sem adição de açúcar. O cozimento pode reduzir a concentração de algumas vitaminas sensíveis ao calor, como a C. Por isso, quando possível, o consumo cru é mais indicado para preservar seus nutrientes.

Além das conservas, a biquinho pode ser usada em saladas, recheada com queijo cremoso, como acompanhamento de carnes grelhadas ou até em vinagretes e antepastos, agregando sabor e cor aos pratos sem provocar ardência.

Fonte: Isolda Prado, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).