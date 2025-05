Exportações e produção industrial da Alemanha aumentam em março antes de tarifas

Por Maria Martinez

(Reuters) - As exportações da Alemanha cresceram mais do que o esperado em março uma vez que a demanda dos Estados Unidos aumentou em antecipação às tarifas norte-americanas, e o avanço na produção industrial também superou as expectativas, potencialmente apontando para uma melhora no setor.

As exportações aumentaram 1,1% em março em relação ao mês anterior, mostraram os dados do escritório federal de estatísticas nesta quinta-feira. Isso superou a previsão de alta de 1,0% em uma pesquisa da Reuters.

As importações caíram 1,4% em uma base ajustada sazonalmente em comparação com fevereiro.

A balança comercial alemã apresentou um superávit de 21,1 bilhões de euros em março, acima dos 18,0 bilhões de euros registrados em fevereiro.

As exportações para os países da UE aumentaram 3,1% no mês, enquanto as exportações para países fora do bloco diminuíram 1,1%.

A maior parte das exportações alemãs foi para os Estados Unidos, com um aumento de 2,4% em comparação com fevereiro, uma vez que as compras foram antecipadas em meio à iminência de tarifas.

As tarifas anunciadas pelos EUA causarão um grande golpe na indústria alemã. Os EUA foram o maior parceiro comercial da Alemanha em 2024, com 253 bilhões de euros em mercadorias trocadas entre eles.

As exportações para a China subiram 10,2% no mês.

RECUPERAÇÃO INDUSTRIAL?

A produção industrial alemã aumentou 3% em março em comparação com o mês anterior, informou o escritório federal de estatísticas nesta quinta-feira. Analistas consultados pela Reuters previam alta de 0,8%.

A comparação menos volátil de três meses também mostrou que a produção foi 1,4% maior no primeiro trimestre de 2025 do que no quarto trimestre de 2024.

"Portanto, não se trata apenas de um aumento que pode ser atribuído à volatilidade usual", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank AG. "Após mais de dois anos de recessão, provavelmente há também um elemento cíclico aqui, o que nos dá alguma esperança para os próximos meses".

As encomendas à indústria alemã subiram mais do que o esperado em março, registrando um aumento de 3,6% em relação ao mês anterior, informou o escritório federal de estatísticas na quarta-feira, o que aponta para uma recuperação da demanda.

O resultado de março confirma que as condições da indústria alemã pelo menos pararam de se deteriorar, disse Franziska Palmas, economista sênior para a Europa da Capital Economics.

No entanto, é provável que qualquer estímulo decorrente da antecipação de tarifas desapareça em breve e o setor também continuará a lutar contra a diminuição da competitividade e um declínio estrutural na demanda por automóveis, acrescentou ela.

"O resultado é que não nos surpreenderia ver a produção industrial alemã contrair novamente nos próximos seis meses ou mais", disse Palmas.

(Reportagem de Simon Ferdinand Eibach, Amir Orusov e Tristan Veyet em Gdansk)