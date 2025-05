Ex-presidente do INSS na gestão Bolsonaro é dispensado da Previdência

Presidente do INSS durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Guilherme Serrano foi dispensado do cargo que ocupava no Ministério da Previdência. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.

O que aconteceu

Serrano chefiou INSS entre abril de 2022 e janeiro de 2023. Servidor de carreira do órgão, ele estava atualmente em um cargo comissionado no ministério, de coordenador-geral de estudos estatísticos, atendimento e relacionamento institucional.

O UOL questionou o ministério se a dispensa de Serrano está relacionada à sua atuação enquanto presidente do instituto. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Dispensa se dá em meio à crise no órgão. Uma operação da PF no final de abril expôs que ao menos R$ 6 bilhões foram desviados de aposentados e pensionistas por meio de descontos indevidos desde 2019.

Desde Serrano, outras três pessoas já passaram pela chefia do órgão. Atualmente, a cadeira é ocupada por Gilberto Waller, que assumiu após a demissão de Alessandro Stefanutto —suspeito de envolvimento com a fraude. Ao UOL, Stefanutto disse não ter recebido nenhum valor ilícito, e que tem total convicção da correção dos atos de sua gestão.