EUA e Reino Unido devem anunciar acordo sobre tarifas nesta quinta-feira

Por Alistair Smout e Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - Os Estados Unidos e o Reino Unido devem anunciar um acordo para reduzir as tarifas sobre alguns produtos nesta quinta-feira, o primeiro acordo desse tipo desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs taxas a países de todo o mundo.

Trump postou no Truth Social que dará uma entrevista à imprensa no Salão Oval às 11h (horário de Brasília) desta quinta-feira sobre um "importante acordo comercial com representantes de um país grande e altamente respeitado".

Um porta-voz do governo britânico disse que o primeiro-ministro Keir Starmer dará uma atualização sobre as negociações comerciais entre os EUA e o Reino Unido ainda nesta quinta-feira. Duas pessoas britânicas familiarizadas com a situação disseram que o esboço de um acordo será anunciado.

"Os Estados Unidos são um aliado indispensável para nossa segurança econômica e nacional", disse um porta-voz de Downing Street. "As negociações sobre um acordo entre nossos países têm prosseguido em ritmo acelerado e o primeiro-ministro fará uma atualização ainda hoje."

Uma autoridade britânica havia dito na terça-feira que os dois lados estavam trabalhando para chegar a um acordo sobre cotas tarifárias mais baixas - uma parcela de exportações sujeitas a taxas mais baixas - sobre aço e automóveis, dois setores que foram atingidos por tarifas de 25% dos EUA.

Em troca, é provável que a Reino Unido concorde em reduzir suas próprias tarifas sobre os carros dos EUA e cortar um imposto sobre vendas digitais que afeta os grupos de tecnologia dos EUA. O Reino Unido se recusou a reduzir seus padrões para alimentos para dar aos produtores dos EUA maior acesso ao mercado.

O status de uma tarifa "básica" de 10% imposta por Trump à maioria dos países, incluindo o Reino Unido, não ficou claro.

Apesar da natureza potencialmente limitada de qualquer acordo, ele será politicamente significativo para ambos os países.

Os investidores têm procurado saber se Trump pode diminuir a tensão de sua guerra comercial depois que o lançamento de tarifas globais arriscou reacender a inflação e desacelerar o crescimento econômico.

Para o Reino Unido, o governo está tentando reduzir o pior dos danos causados pelas tarifas de Trump sem prejudicar seus esforços para redefinir sua relação comercial com a União Europeia. O Reino Unido também fechou um novo acordo comercial com a Índia no início desta semana.