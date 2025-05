EUA avaliam reduzir pela metade tarifas impostas à China, diz New York Post

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia reduzir pela metade a tarifa de 145% sobre as importações chinesas já na próxima semana, informou o jornal norte-americano New York Post nesta quinta-feira, citando fontes não identificadas.

A Casa Branca classificou a informação como "especulação". "Quando as decisões sobre as tarifas forem tomadas, elas virão diretamente do presidente. Qualquer outra coisa é pura especulação", disse um porta-voz do governo.

(Reportagem de Andrea Shalal e Ismail Shakil)