Em primeira aparição, papa Leão oferece três grandes pistas sobre seu papado

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Desde seus primeiros momentos na sacada da Basílica de São Pedro, o papa Leão 14 deu três pistas importantes sobre o tipo de líder da Igreja Católica de 1,4 bilhão de membros que ele será.

Leão, ex-cardeal norte-americano Robert Prevost, foi eleito pelos cardeais do mundo nesta quinta-feira como o novo papa no segundo dia do conclave para escolher o sucessor do papa Francisco, que morreu no mês passado.

Ele é o primeiro papa dos Estados Unidos, mas tem dupla cidadania no Peru, onde foi missionário por décadas antes de se tornar cardeal.

A primeira pista de Leão foi a escolha do nome. Os papas geralmente usam essa escolha para enviar seu primeiro sinal importante sobre as prioridades de seu novo papado.

Francisco adotou seu nome do século 13, de São Francisco de Assis, que rejeitava a riqueza e queria cuidar dos pobres.

O último papa a adotar o nome Leão, Leão 13, concentrou grande parte de seu papado, de 1878 a 1903, na defesa dos direitos dos trabalhadores, exigindo salários justos, condições de trabalho justas e o direito de se filiar a sindicatos.

"Ao escolher o nome Leão 14, ele mostra que está comprometido com a doutrina social da Igreja", disse o Rev. Thomas Reese, comentarista jesuíta que acompanha de perto o papado.

A segunda pista de Leão foi a linguagem e as palavras escolhidas, enfatizando claramente a necessidade de paz, algo que Francisco também enfatizou com frequência.

Nenhum de seus discursos para as multidões reunidas na Praça de São Pedro foi proferido em inglês, mas em italiano, o idioma do papado, além de breve incursão em espanhol para saudar sua antiga comunidade no Peru. Ele não mencionou os Estados Unidos.

"La pace sia con tutti voi!" (A paz esteja convosco!), as primeiras palavras de Leão em público, ecoaram as que os católicos usam em suas celebrações, mas também ofereceram uma mensagem imediata de paz em um mundo dilacerado por conflitos.

Antes de entrar no conclave secreto em 7 de maio, os cardeais do mundo inteiro emitiram uma declaração lamentando os conflitos "na Ucrânia, no Oriente Médio e em muitas outras partes do mundo" e fazendo um "apelo sincero" pela paz.

O novo papa disse que queria compartilhar a paz de Deus, chamando-a de "uma paz desarmada e uma paz desarmante" que é "humilde e perseverante".

Leão também mencionou Francisco, que ofereceu sua última bênção a multidões em Roma no domingo de Páscoa, um dia antes de morrer de um derrame após lutar contra uma pneumonia dupla por semanas.

"Ainda temos em nossos ouvidos a voz fraca, mas sempre corajosa, do papa Francisco", disse Leão.

O novo papa pediu permissão para oferecer a mesma bênção de Francisco há apenas algumas semanas, dizendo: "Deus nos ama, Deus ama a todos, e o mal não prevalecerá. Estamos nas mãos de Deus".

A terceira pista de Leão estava na escolha da vestimenta.

Ao contrário de Francisco, que desprezou os adereços do papado, inclusive no primeiro dia em que foi eleito em 2013, Leão usou uma vestimenta papal vermelha tradicional sobre sua batina branca.

Embora siga a tradição de Francisco, Leão sinalizou que é um papa novo e diferente.

(Reportagem de Joshua McElwee)