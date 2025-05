Eleição de Leão XIV é 'sucesso póstumo de Francisco', diz especialista

A eleição de Robert Francis Prevost ao papado constitui "um sucesso póstumo de Francisco" e "uma oposição ao governo americano", reagiu François Mabille, diretor do Observatório Geopolítico de Religiões do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (Iris) da França.

Como analisar a eleição -

"É difícil não pensar na oposição frontal entre Trump e o papa Francisco. Essa eleição marca uma oposição ao governo dos Estados Unidos e leva em conta critérios geopolíticos.

Não se deve subestimar sua origem americana, um sinal de que a oposição a Trump, o que aconteceu no pontificado de Francisco e o que volta a acontecer com o retorno do republicano foi muito bem percebido pelos cardeais.

De certa forma, é uma oposição aos nacionalistas cristãos no estilo de JD Vance, que representam uma das correntes fortes que apoiam Trump.

Temos um papa do apaziguamento, um papa que continuará trabalhando sobre os abusos da globalização e um papa que, na minha opinião, como americano, terá uma abordagem específica em relação ao mandato de Trump."

O que significa a escolha do nome Leão XIV?

"A escolha do nome e sua origem missionária estabelece um vínculo com a América Latina, onde Robert Francis Prevost vivia. Seu antecessor foi Leão XIII, o papa da doutrina social, com sua encíclica de 1891 'Rerum novarum', que se pode traduzir como 'As grandes inovações'. Há, aqui, uma marca social evidente.

Naquela época, em 1891, a questão era a justiça social, a questão operária. Agora, a temática vai ser retomada, tanto em relação aos excessos da globalização quanto a questões sociais mais amplas, como a inteligência artificial."

Estamos alinhados com Francisco?

"É um sucesso póstumo do papa Francisco. Provavelmente, terá ênfases e uma encarnação diferente da função pontifícia. Não acho que vamos encontrar nele as fórmulas por vezes divisivas de Francisco, tampouco oposições ou críticas tão virulentas ao liberalismo.

É um candidato de consenso moderado, que se inscreve em uma continuidade suave do papa Francisco, que não vai irritar os conservadores. Em qualquer caso, não os irritou".

Como ele pode ser descrito?

"Leão XIV é um papa pastoral por seu enfoque, atento às periferias. É um candidato natural do bloco reformista pragmático.

Conhece a Cúria, mas não a encara de maneira rígida. Tem experiência pastoral no que pode se chamar de sul global. Não se pode dizer que tenha um perfil ideológico marcado.

Fala espanhol: é um papa compatível com o continente latino-americano e com os desafios de uma Igreja que segue avançando para as periferias.

Eleição rápida

"Foram necessários dois dias de conclave, assim como para o seu antecessor, mas os contextos são diferentes. Isso significa que há uma maioria para seguir o rastro de um pontificado aberto para o sul, a pobreza, a questão da justiça social, mas com uma inflexão.

Isso significa que os conservadores, em todo caso os opositores do papa Francisco, são minoria, inclusive uma grande minoria."

Primeiros desafios

"Acredito que será uma trajetória de continuidade, com uma nova reflexão sobre a organização da Igreja, continuar com a temática das periferias e, portanto, da justiça, aprofundar, sem dúvida, a reflexão da Igreja Católica sobre as grandes questões sociais..."

