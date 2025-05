Eduardo Leite deixa PSDB e se filia ao PSD nesta sexta-feira, dia 9

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai deixar o PSDB após 24 anos para se filiar ao PSD, partido comandado por Gilberto Kassab. O ato está marcado para esta sexta-feira, 9, às 15h, no gabinete da Direção Nacional do partido, em São Paulo.

A filiação ocorre após o avanço das negociações para a incorporação do Podemos pelo PSDB. Na quarta-feira, 7, Leite afirmou estar preparado para disputar a Presidência da República, mas sinalizou que isso não deveria ocorrer pelo PSDB, partido que, segundo ele, está "deixando de existir". Até a tarde desta quinta-feira, 8, dirigentes do PSDB ainda não tinham sido informados sobre a saída de Leite.

"O PSDB a que eu me filiei há 24 anos está deixando de existir. Tomou-se uma decisão de fazer uma fusão com o Podemos e, provavelmente, essa fusão vai ensejar um novo nome, um novo número, uma nova marca, um novo programa partidário. O PSDB, no formato que historicamente se apresentou para a população brasileira, está saindo do cenário. Vai ser um novo partido", disse.

Leite se filia ao PSD com a expectativa de disputar a Presidência da República. Na última eleição, o partido de Gilberto Kassab foi o que mais elegeu prefeitos, governando um em cada seis municípios do País. Para se viabilizar, no entanto, Leite terá de enfrentar a concorrência interna de Ratinho Junior (PSD), governador do Paraná, que também mira o Planalto.