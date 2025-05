EcoRodovias tem lucro líquido de R$ 146,7 milhões no 1º trimestre, queda de 36,6%

A EcoRodovias registrou lucro líquido de R$ 146,7 milhões no primeiro trimestre de 2025, queda de 36,6% ante igual intervalo de 2024. Segundo a companhia, os investimentos em expansão e o cenário de juros elevados se refletiram no resultado.

Já o Ebitda ajustado cresceu 15,3% na mesma base comparativa, atingindo R$ 1,254 bilhão. A margem Ebitda ajustada cresceu 3,7 pontos porcentuais, para 75,2%. A receita líquida, por sua vez, somou R$ 1,668 bilhão, 9,7% a mais do que um ano antes.

A alavancagem, medida por dívida líquida sobre Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, ficou em 3,9 vezes ao final do primeiro trimestre. No mesmo período do ano passado, o indicador estava em 3,4 vezes.

O capex da EcoRodovias somou R$ 943,5 milhões entre janeiro e março de 2025, alta anual de 17,2%. No período, a empresa entregou, principalmente, 13 km de duplicações, faixas adicionais e vias marginais, implantação de duas pontes/viadutos e sete interseções (alças de acesso, retornos, rotatórias, entre outros).