Americano supera favoritos e faz discurso agregador: o conclave de Leão 14

O segundo (e último) dia de conclave terminou com um norte-americano superando nomes favoritos e se tornando o 267º líder da Igreja Católica. O cardeal norte-americano Robert Prevost escolheu o nome de Leão 14 para o seu pontificado e, emocionado, fez sua primeira aparição pública aos fiéis que o aguardavam na Praça São Pedro, agradecendo ao papa Francisco.

O dia 2 (e último) do conclave: a eleição de Leão 14

Segundo dia começou com fumaça preta saindo da chaminé da Capela Sistina. Pela manhã, por volta do meio-dia (7h no horário de Brasília), a fumaça escura indicou, aos 12 mil fiéis que acompanhavam o resultado que nos dois turnos de votação, que nenhum cardeal recebeu dois terços dos votos, ou seja, 89.

Freiras ficaram confusas ao ver uma fumaça branca na chaminé após minutos de fumaça preta. O momento foi exibido por uma transmissão ao vivo e oficial do Vaticano. O próprio Vaticano postou ''fumaça branca'' e depois apagou a publicação. O equívoco nas cores fez o administrador das redes da Igreja Romana errar e publicar uma mensagem dizendo que o novo papa teria sido escolhido, o que não ocorreu na ocasião.

Às 13h08 (horário de Brasília), enfim, o "Habemus Papam". A fumaça branca indicou ao mundo que a Igreja Católica tem um novo líder após quatro escrutínios.

Fumaça branca saiu de chaminé no fim de tarde no Vaticano Imagem: Alberto PIZZOLI / 8.MAI.2025-AFP

Uma hora depois, o nome: o Robert Prevost é o 267º papa. O nome do primeiro norte-americano a assumir o posto provocou reações diversas por não estar entre os favoritos para o posto.

Choros, aplausos, abraços e rezas. As cerca de 20 mil pessoas que esperavam na Praça São Pedro comemoraram a divulgação do novo nome. Bandeiras de vários países, incluindo o Brasil, foram agitadas nas alturas e se contrastavam com a compostura séria da guarda.

8.mai.2025 - Fiéis na praça de São Pedro Imagem: REUTERS/Hannah McKay

O Vaticano divulgou imagens do papa Leão 14 sendo aplaudido e cumprimentado pelos outros cardeais na Capela Sistina. Nas imagens, o religioso já aparece com as vestes papais. Colegas o aplaudem enquanto ele anda pelos corredores. Em outro trecho, Prevost aparece rezando.

Após o anúncio, o novo pontífice fez sua primeira aparição e com o nome escolhido: Leão 14. Na sequência, da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, o agostiniano realizou a benção "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo) aos fiéis, se emocionou em um discurso agregador e agradeceu ao papa Francisco. O religioso foi o primeiro papa a ler discurso escrito em aparição em pública. Confira o discurso do papa Leão 14.

O novo papa Leão 14, Robert Prevost faz primeiro discurso na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano Imagem: Tiziana Fabi - 8.mai.2025/AFP

Donald Trump e líderes mundiais repercutiram a escolha do novo nome. O líder norte-americano disse estar emocionado e honrado com a nomeação do cardeal, natural da cidade de Chicago (EUA). A última publicação de Prevost no X antes de ser eleito papa é uma crítica a Trump e ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Papa moderado e pacifista

Novo chefe da Igreja Católica tem um perfil na linha de Francisco, segundo especialista. "Na visão laica, um progressista. A escolha do nome aponta para isso ao aludir a Leão 13", afirmou o professor Virgílio Arraes, da UnB (Universidade de Brasília), ao UOL. Papa Leão 13 comandou a Igreja de 1878 a 1903. Segundo o docente, seu pontificado foi marcado pela preocupação com as questões sociais do século 19.

João Paulo 2º também parecia ser progressista, pontua especialista. "Há o exemplo de João Paulo 2º, que aparentava ser progressista, mas deu uma guinada ao conservadorismo. Só o tempo dirá", disse Arraes. Ele deve ser firme na doutrina e progressista nas questões sociais, avaliou o padre Rafael Fernandes, coordenador do curso de teologia da PUC-RS.

Robert Prevost é o novo papa Imagem: Yara Nardi - 30.set.25/Reuters

Para a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), o papa Leão 14 é um "pacificador", que veio mostrar que é preciso que o mundo busque a paz. "Penso que nesse início do pontificado apontando 'a paz esteja com vocês', ele nos mostra e nos convida a retomar esta doutrina social da igreja, que tem como objetivo fundamental o diálogo entre as nações e o bem comum. É um ponto significativo e que trouxe já de maneira muito positiva algo que todos nós ansiamos: a paz no mundo", disse Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB.

Pessoas que conviveram com Leão 14 em diferentes momentos da vida dele dizem que ele é uma alternativa equilibrada entre as correntes da Igreja Católica. O padre Michele Falcone, da Ordem de Santo Agostinho, que anteriormente foi liderada pelo cardeal Prevost, afirmou ao New York Times que, entre a agenda inclusiva de Francisco ou retornar a um caminho mais conservador, o novo papa é um "digno meio-termo".

Prevost viria ao Brasil na última semana. Ele estava com passagens compradas para participar da 62ª Assembleia Geral dos Bispos de 2025. O evento conta com a presença de religiosos de todo o país e ocorreria entre os dias 30 de abril e 9 de maio, mas foi suspensa no dia 22 de abril em razão da morte do papa Francisco.