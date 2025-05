Cidade em SP lidera: veja a lista das 10 cidades mais desenvolvidas do país

Estudo da Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) analisou emprego, renda, saúde e educação nos 5.570 municípios do país e revela que 57 milhões de brasileiros vivem em municípios com baixo ou crítico desenvolvimento. Águas de São Pedro, em São Paulo, lidera o ranking nacional.

O que aconteceu

A Firjan divulgou nesta quinta-feira (8) a edição mais recente do IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal), que avalia o nível de desenvolvimento de todas as cidades brasileiras com base em três áreas: emprego e renda, saúde e educação. Águas de São Pedro (SP) lidera o ranking nacional de 2023, com nota 0,8932.

A evolução do país foi significativa na última década, mas ainda desigual. Em 2013, apenas 0,2% dos municípios brasileiros estavam na faixa de desenvolvimento "alto". Em 2023, esse percentual subiu para 4,6%. No mesmo período, o índice médio do país passou de 0,4674 para 0,6067 — um avanço de quase 30%. Segundo o estudo, 99% das cidades melhoraram seus índices.

O IFDM varia de 0 a 1 e é dividido em quatro faixas: crítico (menos de 0,400), baixo (de 0,400 a 0,599), moderado (de 0,600 a 0,799) e alto (a partir de 0,800). São considerados dezenas de indicadores, como taxa de pobreza, PIB per capita, evasão escolar, vacinação, mortalidade infantil e gravidez na adolescência.

Mesmo com a melhora geral, o Brasil segue dividido entre extremos de desenvolvimento. Enquanto 4,6% dos municípios alcançaram o patamar mais alto, 47,3% ainda estão nas faixas "crítico" ou "baixo" — o equivalente a 57 milhões de pessoas. O Norte e o Nordeste concentram 87% dos municípios nessa situação. No Amapá, 100% das cidades têm desenvolvimento considerado insatisfatório. Já São Paulo tem apenas 0,3% dos municípios nessas categorias.

Todas as dez cidades mais bem colocadas no ranking estão nos estados de São Paulo e Paraná. A capital paranaense, Curitiba, é a mais bem posicionada entre todas as capitais, ocupando o terceiro lugar geral, com índice de 0,8855.

Na outra ponta, os piores índices estão concentrados no Norte e Nordeste. As dez cidades com menor pontuação no IFDM 2023 têm índices inferiores a 0,25, o que representa desenvolvimento considerado crítico. Ipixuna (AM) ocupa a última colocação nacional, com apenas 0,1485.

"Municípios menos desenvolvidos estão 23 anos atrasados em relação aos mais desenvolvidos", afirmou o economista-chefe da Firjan, Jonathas Goulart. Ele alerta que, no ritmo atual, cidades com desenvolvimento crítico só alcançarão o padrão das mais avançadas em 2046. "Apesar de o país ter uma única Constituição e um único regime político, são realidades completamente distintas".

As 10 cidades mais desenvolvidas do país, segundo o IFDM 2023:

Águas de São Pedro (SP) - 0,8932 São Caetano do Sul (SP) - 0,8882 Curitiba (PR) - 0,8855 Maringá (PR) - 0,8814 Americana (SP) - 0,8813 Toledo (PR) - 0,8763 Marechal Cândido Rondon (PR) - 0,8751 São José do Rio Preto (SP) - 0,8750 Francisco Beltrão (PR) - 0,8742 Indaiatuba (SP) - 0,8723

As 10 cidades menos desenvolvidas do Brasil, segundo o IFDM 2023:

Ipixuna (AM) - 0,1485 Jenipapo dos Vieiras (MA) - 0,1583 Uiramutã (RR) - 0,1621 Jutaí (AM) - 0,1802 Santa Rosa do Purus (AC) - 0,1806 Oeiras do Pará (PA) - 0,2143 Fernando Falcão (MA) - 0,2161 Limoeiro do Ajuru (PA) - 0,2420 Melgaço (PA) - 0,2429 Curralinho (PA) - 0,2431

Capitais com melhor e pior desempenho no ranking:

As cinco melhores capitais:

Curitiba (PR) - 0,8855 São Paulo (SP) - 0,8271 Vitória (ES) - 0,8200 Campo Grande (MS) - 0,8101 Belo Horizonte (MG) - 0,8063

As cinco piores capitais: