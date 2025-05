Conclave: Vaticano tem fumaça preta após nova votação

Pela terceira vez desde o início do conclave, a fumaça preta subiu pela chaminé instalada sobre a Capela Sistina, sinalizando que a segunda votação do dia e a terceira votação geral ainda não elegeu o novo papa.

A informação foi confirmada pelo Vaticano. Em nota, a Santa Sé comunicou que os cardeais agora fazem uma pausa para almoço e devem retomar a votação por volta das 16h (11h em Brasília).

Ontem, no primeiro dia do conclave, ocorreu a primeira votação dentre os 133 cardeais que precisam escolher um nome com apoio de pelo menos dois terços dos votos, o equivalente a 89 votos.

Cerca de 15 mil pessoas se reúnem na Praça de São Pedro à espera da fumaça branca que anunciará o novo líder da Igreja católica, que congrega 1,4 bilhão de membros.

Os cardeais dão seus votos em papéis impressos com a frase em latim Eligo in Summum Pontificem (Elejo como sumo pontífice).

As cédulas são reunidas e queimadas ao final de cada uma das sessões da manhã e da tarde, resultando na fumaça. O novo papa a ser escolhido será sucessor de Francisco, que faleceu no último dia 21 de abril.