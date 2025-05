Conclave: quem são os cardeais que usam preto durante eleição do novo Papa?

Momentos antes do início do conclave na Capela Sistina, cardeais vestidos de preto contrastaram-se da maioria em trajes vermelhos e despertaram a curiosidade do público.

Quem são os cardeais de preto?

Os cardeais em trajes diferentes são os chamados "cardeais patriarcas". Em 1965, o papa Paulo 6º decretou que os patriarcas que são cardeais das Igrejas Católicas Orientais em comunhão com a Sé de Roma também seriam cardeais bispos. E são justamente os cardeais bispos que votam no próximo papa no conclave.

A ocasião permite que cada cardeal se vista de acordo com o rito litúrgico a que pertence. Portanto, não só é permitido que eles vistam preto, como é possível ver distinções individuais nos trajes dos membros das Igrejas Católicas de Rito Oriental.

Tradição monástica. Por exemplo, em dezembro, quando o então bispo da Igreja Greco-Católica Ucraniana Mykola Bychok foi proclamado cardeal pelo papa Francisco, a própria instituição explicou em seu site que suas vestes refletiam a tradição monástica local, com um cucúlio (cocar) preto sobre a cabeça e batina roxa com imagens bordadas de São Pedro e São Paulo.

Há cinco cardeais de Rito Oriental no conclave, segundo o site católico Aleteia. São eles:

Cardeal Louis Raphael I Sako, da Igreja Católica Caldeia (com Sé em Bagdá, no Iraque);

Cardeal Baselios Cleemis, da Igreja Católica Siro-Malancar (da Arquidiocese Maior de Trivandrum, em Kerala, na Índia);

Cardeal Berhaneyesus Demerew Souraphiel, da Igreja Católica Etíope (da Arquieparquia Metropolitana de Addis Abeba);

Cardeal Mykola Bychok, da Igreja Greco-Católica Ucraniana (com Sé em Kiev, na Ucrânia, mas servindo na Austrália);

Cardeal George Koovakad da Igreja Católica Siro-Malabar (da Arquidiocese Maior de Ernakulam-Angamaly, em Ernakulam, Kerala, na Índia).

Há outros três cardeais de Rito Oriental na Igreja, mas já não são eleitores no conclave por passarem dos 80 anos. São eles o cardeal Bechara Boutros al-Rahi da Igreja Católica Maronita (Beirute, no Líbano); cardeal George Alencherry da Igreja Católica Siro-Malabar e cardeal Lucian Muresan da Igreja Greco-Católica Romena (Blaj, Romênia).

À esquerda, é possível ver o cardeal Louis Raphael I Sako, do Iraque, em traje preto durante oração no início do conclave em 7 de maio Imagem: Vatican Media/via REUTERS

As Igrejas Católicas Orientais possuem seus próprios ritos, tradições e características teológicas. Algumas delas remontam à época do chamado Grande Cisma do Oriente, em 1054, quando as igrejas de Roma e Constantinopla se desentenderam por crenças a respeito do Espírito Santo e da Eucaristia.

Nem todas as igrejas do Oriente têm comunhão com Roma, apenas 23 hoje mantêm este laço. A maioria delas, no passado, era ligada às Igrejas Ortodoxas Orientais, que continuam separadas da Igreja Católica Romana por a verem como herética. No entanto, as Igrejas Católicas Orientais preservaram sua autonomia, como mencionado, e possuem hierarquia própria sob a liderança de um patriarca, arcebispo maior ou um metropolita, mas reconhecem a autoridade espiritual e administrativa do papa sobre sua Igreja.

E por que os outros usam vermelho?

O traje de um cardeal de Rito Latino, membro das Igrejas Católicas Ocidentais, é composto por diversas peças, especialmente em ocasiões de maior importância litúrgica. Entre eles estão o solidéu e o barrete - dois adereços de cabeça que são sobrepostos conforme a necessidade -, a batina, o rochet (a sobrepeliz mais longa), a mozeta (a capa curta sobre os ombros) e a cruz peitoral.

Vestes dos cardeais no conclave Imagem: ARTE/UOL

A cor é importante inclusive no momento da criação de um novo cardeal. No rito, o papa coloca o barrete escarlate sobre a cabeça do cardeal ajoelhado e proclama: "Este vermelho é um símbolo da dignidade do cardinalato, significando sua prontidão de agir com coragem, mesmo derramando o seu sangue, para o crescimento da fé cristã, para a paz e a tranquilidade do povo de Deus e para a liberdade e o crescimento da Sagrada Igreja Romana", segundo o Vaticano.

Cardeais escolhendo novo papa dentro da Capela Sistina Imagem: Reprodução de vídeo/Vatican Media

Além dos trajes vermelhos, que simbolizam a cor do sangue e do sacrifício a exemplo de Cristo, o cardeal recebe também um anel no cerimonial. Este anel possui uma imagem determinada pelo papa por fora e o brasão papal por dentro.