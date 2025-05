Conclave entra no segundo dia após fumaça preta; veja programação

Os 133 cardeais eleitores voltam a se reunir hoje na Capela Sistina para escolher o sucessor do papa Francisco, que morreu em 21 de abril vítima de um AVC e insuficiência cardíaca. Ontem, a fumaça preta foi liberada após 3h20min de votação, indicando que um novo pontífice não foi eleito.

O que aconteceu

A partir de hoje, as fumaças podem aparecer duas vezes ao dia. Pela manhã, por volta das 10h30 (5h30 no Brasil), se for liberada a fumaça branca, indicação a eleição, ou ao meio-dia (7h no Brasil). À tarde, pode ser às 17h30 (12h30 no Brasil), se houver eleição, ou por volta das 19h (14h no Brasil).

Caso não haja consenso até o quarto dia, é feita uma pausa para oração e diálogo entre os cardeais. A votação é reiniciada no sexto dia e vai até o 12º. Outras pausas podem ser feitas no sétimo e décimo dia.

Após 12 dias e 34 votações, o sistema muda. Neste caso, a escolha passa a ser entre os dois mais votados no 34º turno. No entanto, permanece o quórum de dois terços.

Nenhum conclave na era moderna escolheu um papa no primeiro dia. Francisco foi eleito após cinco votações. É preciso que um candidato tenha ao menos dois terços dos votos para se eleger papa.

A espera pela fumaça no primeiro dia de conclave levou 45 mil pessoas à Praça de São Pedro. Em meio à demora pelo resultado, uma gaivota que voava próximo à chaminé chamou a atenção dos fiéis e ganhou até um perfil na rede social Bluesky, chamado Gaivota do Conclave.

Imagem: Arte/UOL