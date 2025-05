Quando surgiu a fumaça branca e como ela virou tradição nos conclaves

A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina hoje e sinalizou a escolha de um novo papa. A queima dos papéis dos votos no conclave ocorre desde o século 19, mas tinha significado diferente. A fumaça branca apareceu pela primeira vez, segundo pesquisadores, a partir de 1914 e modificou essa tradição.

Entenda como era o rito

A fumaça como um sinal. A primeira evidência de fumaça como essa função em um conclave foi registrada em 1823, de acordo com o historiador Frederic J. Baumgartner no livro "Por trás de portas fechadas: uma história das eleições papais."

As cédulas dos cardeais foram queimadas em eleições anteriores. Porém, não havia registro de que a fumaça tinha a intenção de informar o público externo.

A fumaça nos conclaves tinha um significado diferente até o início do século passado. Antes, quando não havia fumaça, o público tinha conhecimento que o novo papa havia sido escolhido.

Esse rito não foi alterado em 1903, diz Baumgartner. "Os jornais indicaram que, quando a fumaça não apareceu no horário esperado no final da manhã de 4 de agosto, a multidão reconheceu que a eleição provavelmente havia sido definida", escreveu. O Papa Pio 10º foi eleito.

Na edição de 1908 da Enciclopédia Católica, não há menção de fumaça branca significando a conclusão do conclave. O texto diz o seguinte em relação à sinalização: "Quando não há eleição, a palha é misturada com as cédulas para mostrar, por meio de sua fumaça espessa, aos que esperam do lado de fora que não houve eleição".

A primeira eleição em que a fumaça branca sinalizou claramente o fim do conclave foi a de 1914, na eleição de Bento 15. O episódio foi relatado por Frederic J. Baumgartner no seu livro:

Os relatos do conclave diferenciavam a fumaça preta das cédulas que não deram certo e a branca da cédula final. Talvez o principal motivo para esse desenvolvimento tenha sido a ordem de Pio 10º para que todos os papéis relacionados à eleição fossem queimados, não apenas as cédulas em si, produzindo, assim, muito mais fumaça branca para a cédula final e tornando-a realmente visível.

Frederic J. Baumgartner

Fumaça branca saiu de chaminé às 13h07 (horário de Brasília) Imagem: Alberto PIZZOLI / 8.MAI.2025-AFP

Hoje o sistema é mais controlado, com o uso de dois fogões na Capela Sistina. Feito de ferro fundido, o primeiro fogão é usado para queimar as cédulas de papel da votação e anotações dos cardeais.

O segundo fogão é mais moderno e serve para anunciar o resultado do pleito papal. É neste — com a ajuda de produtos químicos —, que sai fumaça preta ou branca.

Como a fumaça é feita

O Vaticano utilizava um método simples no passado. Os ingredientes para a fumaça eram palha úmida (fumaça branca) e piche (fumaça preta).

A partir de 2005, no entanto, decidiu-se pelo uso de compostos químicos durante o conclave. A intenção era evitar confusão na comunicação, quando a fumaça ganhava uma coloração cinza.

O Vaticano, inclusive, divulgou os ingredientes da "receita" na última década. Para a fumaça preta é utilizado uma mistura de perclorato de potássio, antraceno e enxofre. Para a fumaça branca, é usado clorato de potássio, lactose e resina de coníferas.