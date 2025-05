Morte no metrô: como funcionam os sensores de segurança dos trens?

Um homem morreu ontem após ficar preso no vão entre as portas do trem e as de segurança da plataforma na estação Campo Limpo. Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, 35, foi arrastado pelo transporte da linha 5-Lilás, segundo relato de passageiros. Embora haja mecanismos para prevenir e evitar riscos, não havia sensores de presença no local do acidente.

Como o sistema funciona?

Tecnologias escaneiam a área. Existem mecanismos eletromagnéticos que atravessam o espaço entre a plataforma e o trem, com um sensor que capta o sinal de alguma interferência. Esse sinal é enviado em forma de código para o receptor do sistema, que é um computador especialmente projetado para esse fim. "Se esse código não bater, não chegar, se um dos sensores pifar, o trem para. Se tem uma pessoa, obstrui a passagem do código, e o trem não se move", explica Renato Giacomini, professor de engenharia elétrica da FEI (Fundação Educacional Inaciana).

Há diferentes tipos de sensores e o escaneamento pode ser por laser, infravermelho ou luz visível, e todos podem identificar a presença de uma pessoa no vão. O sistema para movimentação do trem trabalha com funções que combinam diferentes cenários. "Ele entende que se a porta está aberta, o trem para", diz o engenheiro. Um comando ao sistema que sinaliza a presença de algo entre a plataforma e o trem também faz com que ele não se mova. Segundo o professor, os sensores devem estar nas portas do trem e no vão que separa a composição da porta da plataforma.

Sistema passa por revisão independente. Giacomini estudou no doutorado sistemas de controle, proteção e segurança, além de já ter integrado equipes que analisam a segurança de projetos metroferroviários de forma independente. Segundo ele, são sistemas caros e muito bem desenvolvidos por pessoas com larga experiência, mas passível de falhas.

Riscos podem ocorrer e são calculados. "Quando se faz a análise de segurança, não diz se é seguro ou inseguro. Tem um índice tempo médio entre falhas inseguras, então a gente sabe que pode falhar, mas estabelece números para esse intervalo", diz.

Portas nas plataformas são proteções, mas ainda não têm sensores no local do acidente. Francisco Pierrini, presidente da ViaMobilidade, que administra a linha 5-Lilás, disse que a companhia ainda vai instalar sensores de presença. "A nossa engenharia já vem trabalhando nesse projeto, que nós teremos até fevereiro de 2026 e a tendência é a gente buscar adiantar a instalação de sensores de presença nesses espaços entre a porta do trem e a da plataforma", disse em entrevista ao Brasil Urgente. "Com isso, qualquer pessoa que esteja ali será detectado e a porta não fechará."

Sensores estão apenas nas portas dos trens. Em nota à reportagem, a ViaMobilidade disse que há sensores de fechamento que impedem que um trem parta se qualquer porta estiver aberta e que "a concessionária trabalha em um projeto para a implantação de sensores adicionais de presença". Na linha 5-Lilás, a previsão é concluir o projeto no primeiro trimestre de 2026, ou antes, a depender dos resultados dos testes (leia a nota completa abaixo).

Companhia prevê outras intervenções. Pierrini também falou em implementar um sistema de barreira física, com hastes de metal nas plataformas e portas, além de aumentar o sistema sonoro de anúncio do fechamento das portas e sinalizações aos passageiros.

Incidente anterior devia ter sido alerta, diz especialista. Em março, uma mulher ficou presa entre a porta de segurança da plataforma e o vagão do trem no Metrô de São Paulo, na estação Vila Prudente, na linha 2-Verde. "Dado que no começo do ano ocorreu um caso, que mostra que pode ficar uma pessoa ali, é obrigação do poder público, do governo do estado, da concessionária analisar e propor uma solução, que precisa ser pensada agora, porque não era para ninguém ter morrido", diz Giacomini.

Operador atua em trem automático

Os trens da linha 5-Lilás são automáticos, mas têm condutores na cabine. Segundo a ViaMobilidade, eles atuam em situações de anormalidade, acionando o modo semiautomático ou manual do trem, dependendo do grau da falha. Também fazem a comunicação com os passageiros, monitoram as câmeras dos trens e realizam a operação semiautomática fora do horário de pico.

"Na operação semiautomática, pessoas condutoras recebem informações do computador, como a velocidade que devem operar em determinado trecho", explica a companhia.

Operador não abre portas nem para o trem. "Ele não consegue ir na velocidade do trem, vai com velocidade limitada. O sistema em geral está na mão do projetista, não do operador", diz o professor da FEI.

Nota da ViaMobilidade na íntegra:

Desde a adoção das portas de plataformas pelo sistema metroviário em SP, a concessionária sempre orientou seus clientes sobre o uso seguro desse equipamento por meio de placas, avisos sonoros, luminosos, monitores e campanhas de conscientização nas estações, nos trens em seus canais de comunicação.

Além dos sensores de fechamento, que já existem e impedem que um trem parta se qualquer porta estiver aberta, a concessionária trabalha em um projeto para a implantação de sensores adicionais de presença.

Cabe destacar que esta tecnologia é muito recente e seu uso no mundo ainda é uma exceção, sendo a concessionária uma das pioneiras na adoção deste tipo de solução. Sua instalação envolve uma série de questões técnicas e testes, razão pela qual sua implantação não é imediata.

Na linha 5-Lilás, o cronograma prevê concluí-la no primeiro trimestre de 2026, data que pode ser antecipada conforme os resultados dos testes.