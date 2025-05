Papa Leão 14 estava com passagens compradas e viria ao Brasil, diz CNBB

O novo líder da Igreja Católica, o papa Leão 14, nome escolhido pelo cardeal norte-americano Robert Prevost, estava com passagens compradas e viria ao Brasil na última semana, anunciou hoje a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

O que aconteceu

Cardeal foi convidado pela CNBB e participaria da 62ª Assembleia Geral dos Bispos de 2025. O evento conta com a presença de religiosos de todo o país e ocorreria entre os dias 30 de abril e 9 de maio, mas foi suspensa no dia 22 de abril em razão da morte do papa Francisco. A fala ocorreu em entrevista coletiva na tarde de hoje na sede da conferência em Brasília.

E quando os convidamos, ele [Robert Prevost] imediatamente aceitou. O Brasil ganha, o mundo ganha e o sucessor de Pedro agora merece todo o nosso apoio, orações e unidade.

Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB

Prevost foi escolhido para ser pregador no retiro espiritual da assembleia geral. O retiro normalmente ocorre durante os dez dias em que os bispos ficam reunidos em Aparecida (SP). Em fevereiro, a presidência da CNBB visitou o cardeal e ele aceitou o convite para desempenhar a tarefa. "Vamos ver se a gente consegue resgatar com ele as meditações para o nosso retiro", disse Hoepers.

Ele tem um carinho, um amor muito grande pelo Brasil. De todos os dicasté rios (departamentos) que a presidência [da CNBB] visitou, a conversa com o cardeal Prevost, agora papa Leão 14, foi o lugar que nós ficamos por mais tempo conversando. Foram os dois que a presidência conversou por mais tempo: o papa Francisco, que era 15 minutos e ficou quase uma hora conosco, e o cardeal Prevost que nos atendeu no discatério para os bispos. Então, o carinho que ele tem, a preocupação que ele tem com o Brasil, a admiração que ele tem pelo nosso trabalho, nos traz muita alegria. Porque ele nos conhece profundamente. Para nós, do episcopado do Brasil, é um grande presente.

(...) Ganhamos um grande presente. O papa Leão 14 'conhece' o Brasil e, com certeza, teremos todo o apoio dele naquilo que faz parte do nosso trabalho pastoral.

Dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB

Hoepers não informou se o novo papa pode vir ao Brasil na edição do evento no próximo ano. A assembleia, que é anual, só ocorrerá após a Páscoa de 2026. A nova data escolhida é entre os dias 15 a 24 de abril do próximo ano, também no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no município de Aparecida, em São Paulo, segundo a conferência. "Ele é um papa jovem, tem saúde e isso nos dar esperança que, inclusive, ele venha para o Brasil. Não vai faltar convite da nossa parte para já convidar o papa para se fazer presente também no nosso país."

Presidente da CNBB participa de um jantar com o papa nesta tarde (horário de Brasília), conforme a conferência. Dom Jaime Spengler enviou uma mensagem aos fiéis após a escolha do novo líder da Igreja Católica, em que diz que foi um momento "de oração e muita fraternidade" e que amanhã (9) haverá uma missa com o novo papa e todos os cardeais presentes no Vaticano.

Para a CNBB, o papa Leão 14 é um "pacificador", que veio mostrar que é preciso que o mundo busque a paz. "Penso que nesse início do pontificado apontando 'a paz esteja com vocês', ele nos mostra e nos convida a retomar esta doutrina social da igreja, que tem como objetivo fundamental o diálogo entre as nações e o bem comum. É um ponto significativo e que trouxe já de maneira muito positiva algo que todos nós ansiamos: a paz no mundo."

"É um homem que escuta, que está atento ao que se diz. Tenho certeza que isso vai ser fundamental com os grandes governantes e aqueles que estão à frente de países em crise."

O fato de Prevost ser agostiniano dará um "diferencial significativo" em seu pontificado, diz Hoepers. O secretário-geral da conferência explicou que a espiritualidade agostiniana tem um perfil particular, assim como a jesuíta, seguida pelo papa Francisco.

Novo papa

O norte-americano Robert Prevost, 69, é o novo papa. O nome dele, escolhido hoje no conclave e foi anunciado ao mundo da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após quatro escrutínios.

Pontífice usará o nome de Leão 14. O anúncio foi feito pelo cardeal Dominique Mamberti em latim, seguindo a tradição da Igreja Católica. "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam" ("Anuncio-vos uma grande alegria: temos um papa"), afirmou.

Primeira aparição e bênção. Após surgir na sacada, o novo papa fez a bênção "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo), direcionada aos fiéis que se aglomeravam em frente à Basílica de São Pedro. Ele lembrou do papa Francisco e saudou a "todos que precisam da nossa caridade, presença, diálogo e amor".