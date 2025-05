Citi reduz previsão para o preço do Brent nos próximos 0 a 3 meses a US$55 por barril

(Reuters) - O Citi Research reduziu nesta quinta-feira sua previsão de preço do Brent para o período de 0 a 3 meses para US$55 por barril, em comparação com uma estimativa anterior de US$ 60.

"Um acordo entre os Estados Unidos e o Irã e a flexibilização das sanções poderiam fazer com que o Brent caísse para US$50; sem acordo e até mesmo com uma ação escalonada (por exemplo, para conter o programa nuclear do Irã), os preços poderiam voltar para mais de US$70", disseram os analistas do Citi em uma nota.

(Reportagem de Anushree Mukherjee e Anmol Choubey em Bengaluru)