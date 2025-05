Choro e aplausos: anúncio de novo papa emociona fiéis no Vaticano

O segundo dia do conclave terminou com a fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina e muita emoção dos fiéis. Cerca de 20 mil pessoas estavam na praça São Pedro, por volta das 18h08 (13h08 no Brasil), quando os 133 cardeais escolheram o sucessor do papa Francisco.

Fiéis explodiram em exaltação assim que viram a cor que saía da chaminé. Pessoas choraram, se abraçaram, dançaram, ajoelharam e rezaram.

8.mai.2025 - Féis comemoram novo papa na praça de São Pedro Imagem: REUTERS/Hannah McKay

O clima era de alegria e alívio, mas também ansiedade para conhecer o 267º papa da história da Igreja. Bandeiras de vários países, incluindo o Brasil, foram agitadas nas alturas e se contrastavam com a compostura seria da guarda suíça.

Uma gaivota apareceu novamente ao lado da chaminé da capela. Veja:

O nome e nacionalidade do pontífice, no entanto, ainda não foram revelados. Aguarda-se agora o anúncio do Cardeal Protodiácono Dominique Mamberti na sacada da Basílica. Os terraços dos prédios ao redor da praça estavam cheios de padres, que aguardavam a aparição do novo papa.

Durante a espera de hoje, em determinado momento, uma gaivota apareceu novamente ao lado da chaminé da capela, quem sabe trazendo os bons ventos que fizeram a fumaça branca voar no ar.

Freiras aguardam o anúncio do novo papa Imagem: Eloisa Lopez

8.mai.2025 - Féis de todo mundo esperam por novo papa na praça de São Pedro Imagem: Filippo MONTEFORTE / AFP

Papa escolhido no 2º dia

Novo papa se iguala a Joseph Ratzinger, que em 2005 se tornou Bento XVI, no segundo dia do conclave, e no quarto escrutínio. Já o argentino Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, foi eleito em 2013, também no segundo dia, mas após cinco votações.

Desde o início da história dos conclaves modernos, o tempo para a eleição de um papa variou bastante. O conclave mais longo do último século foi o de 1922, que durou cinco dias e quatorze escrutínios.