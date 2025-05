China retoma embarques de soja brasileira de 5 empresas antes de visita de Lula, diz fonte

PEQUIM (Reuters) - A China, maior compradora mundial de soja, retomou os embarques de soja brasileira de cinco empresas anteriormente suspensas por questões fitossanitárias, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto e dados da alfândega chinesa.

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja e o principal fornecedor da China, enquanto a guerra comercial leva Pequim a diversificar seus fornecimentos, afastando-se dos Estados Unidos, seu segundo maior fornecedor.

A fonte confirmou que a retomada dos fornecimentos começou em 25 de abril, semanas antes de uma visita de Estado planejada à China pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e em um momento em que a China tenta formar uma coalizão global contra a guerra comercial com os EUA.

A Reuters noticiou em janeiro que a China havia suspendido as importações de unidades relacionadas à Terra Roxa Comércio de Cereais, Olam Brasil, C.Vale Cooperativa Agroindustrial, Cargill Agrícola S.A. e ADM do Brasil.

Gigantes globais como a Cargill têm muitas subsidiárias licenciadas para exportar para a China.

O Brasil afirmou na época que pretendia discutir a questão com Pequim e que seu Ministério da Agricultura forneceu às autoridades locais, no mês passado, informações sobre as empresas suspensas.

De acordo com um banco de dados da alfândega chinesa, todas as entidades com os nomes exatos das cinco empresas atualmente possuem status de registro "normal".

O banco de dados não especifica a data de retomada, e a Reuters não conseguiu verificar seu status anterior.

A Archer-Daniels-Midland Co., controladora da ADM do Brasil, a Cargill Inc. -- gigante americana de capital fechado no comércio de grãos e controladora da Cargill Agrícola SA -- Terra Roxa Comércio de Cereais - e as empresas controladoras das outras duas empresas afetadas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A GACC da China e a Embaixada do Brasil também não responderam aos pedidos de comentários.

A China, que compra mais de 60% da soja comercializada globalmente, obtém mais de 70% de suas importações do Brasil, reduzindo ainda mais a participação de mercado dos EUA.

Em 2024, a China importou um recorde de 105,03 milhões de toneladas de soja, com mais de 74 milhões de toneladas vindas do Brasil.

A safra recorde do Brasil em 2025 deve impulsionar as importações de soja pela China para um recorde no segundo trimestre.

(Reportagem de Laurie Chen e Ella Cao)