China diz que abriu negociações sobre tarifas a pedido dos Estados Unidos

Um porta-voz da Embaixada da China em Washington afirmou nesta quinta-feira (8) que as negociações sobre as tarifas serão realizadas a pedido dos americanos. "Concordamos em abrir discussões após avaliar cuidadosamente as mensagens dos Estados Unidos", disse o diplomata.

Segundo o porta-voz, os Estados Unidos devem "parar de fazer ameaças" e dialogar com a China "com igualdade e confiança".

Os dois países vão iniciar discussões sobre um acordo comercial no sábado, em Genebra, na Suíça. Fonte: Dow Jones Newswires.