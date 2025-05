Após Nikolas e fogo amigo, CGU publica vídeo e defende atuação no caso INSS

O ministro da CGU (Controladoria-Geral da União), Vinícius Marques de Carvalho, publicou hoje um vídeo nas redes sociais em que defende a atuação do órgão frente à crise do INSS.

O que aconteceu

"A gente trabalha muito aqui, com seriedade e sem barulho, sem politicagem", diz ele na gravação. Carvalho acrescenta que o órgão investiga atualmente quanto dos R$ 6 bilhões descontados de aposentados e pensionistas por associações vem de fraudes, e quanto de fato foi autorizado pelos beneficiários.

Post acontece após viral da oposição. Um vídeo publicado na última terça-feira pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) responsabilizando o atual governo pelas fraudes ultrapassa 125 milhões de visualizações só no Instagram. "Já percebeu que tudo no governo passado era culpa só do presidente, e nesse governo nada é culpa do presidente?", pergunta.

CGU também levou puxão de orelha em público do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Em entrevista publicada hoje no jornal O Globo, Costa diz que a CGU falhou ao não fazer os alertas sobre as fraudes "a nível de ministro", e que uma condução diferente da crise poderia ter poupado desgaste da imagem do presidente Lula (PT).

Ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi foi alertado sobre o aumento em descontos não autorizados nas aposentadorias em 2023. Atas mostram que o ex-ministro ouviu que o número de denúncias havia aumentado em uma reunião em junho daquele ano.

Primeira medida do INSS, porém, só veio quase um ano depois. Em março de 2024, o órgão publicou novas regras para que as associações fizessem os descontos nos benefícios.

CGU abriu investigação sobre o caso também em 2023. O governo recebeu mais de 190 mil pedidos de revisão de descontos de aposentados em 2024. O volume de recursos descontados saltou de R$ 617 milhões em 2019 para R$ 2,8 bilhões em 2024. A partir de junho do ano passado, a PF instaurou 12 inquéritos sobre o caso. Os órgãos descobriram que os descontos estavam sendo realizados sem a autorização das pessoas. Há indícios, inclusive, de falsificação de documentos para simular o aval.

Caso estourou depois de operação da PF há duas semanas. Segundo a corporação, ao menos R$ 6,3 bilhões foram desviados de aposentados e pensionistas. Desde então, o presidente do INSS e o ministro da Previdência foram trocados, e o governo estuda como restituir as vítimas.