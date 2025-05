Cardeal que conduziu missa pré-conclave espera novo papa hoje: 'Esta noite'

Colaboração para o UOL, no Vaticano

O cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, que conduziu a missa pro eligendo Romano Pontifice ontem, declarou nesta manhã que espera que a fumaça branca saia hoje de noite (de tarde no Brasil).

"Espero que esta noite, ao voltar para Roma, eu já encontre a fumaça branca. Estou particularmente feliz de estar aqui no início do conclave para que o Espírito Santo sopre com força e assim seja eleito o papa de que a Igreja de hoje e o mundo de hoje precisam", declarou.

O segundo dia de conclave começou sem consenso entre os 133 cardeais eleitores reunidos na Capela Sistina. Às 6h52 (horário de Brasília), a chaminé liberou novamente fumaça preta, sinalizando que nenhuma das duas votações realizadas na manhã desta quarta-feira resultou na eleição do novo papa. A expectativa agora se volta para as votações da tarde, previstas para começar às 12h30 (horário de Brasília). Para que o pontífice seja eleito, são necessários ao menos 89 votos.

A Praça São Pedro está cheia desde as primeiras horas do dia. Cerca de 12 mil pessoas vindas de diversas partes do mundo, muitas em oração, outras atentas aos telões e à chaminé, na esperança de testemunhar a tão aguardada fumaça branca.

Erica Matildini e o marido Imagem: Janaina Cesar/UOL

"Como cristã eu tinha que estar aqui porque é um momento importante para a igreja e para a história", disse Erica Matildini, 35 anos, mora em Parma. Ela estava com o marido Nicola, 36, e vieram acompanhar de perto a escolha do novo papa também para pedir uma bênção para a criança que logo virá ao mundo. "Estou grávida de oito meses e quero que seja abençoada, nada melhor do que estar aqui".

Geneviève Jeanningros, a freirinha que comoveu o mundo ao quebrar todos os protocolos para estar ao lado do caixão de Francisco, também esteve em San Pietro esta manhã. Pequena, até tentou passar despercebida no meio da multidão.

Ela queria entrar na parte com recinto da praça para encontrar uma amiga. Disse que estava ansiosa para saber quem é o próximo papa, mas que não acredita que a fumaça de hoje seja branca, mas que deseja que o eleito seja alguém como Francisco.

Os cardeais almoçam agora na Casa Santa Marta e retomam o conclave no início da tarde. São esperadas mais duas votações hoje. Para que um cardeal seja eleito Papa, são necessários ao menos 89 votos.

Caso a fumaça branca apareça ainda hoje, o mundo poderá conhecer o novo pontífice antes do fim do dia.