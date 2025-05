Cardeal Prevost é eleito papa Leão 14, primeiro pontífice norte-americano

Por Joshua McElwee e Crispian Balmer e Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O cardeal Robert Prevost foi eleito nesta quinta-feira de forma inesperada para ser o novo líder da Igreja Católica, assumindo o nome de Leão 14 e tornando-se o primeiro pontífice norte-americano.

O papa Leão apareceu na sacada central da Basílica de São Pedro cerca de 70 minutos depois de a fumaça branca ter saído da chaminé no topo da Capela Sistina, indicando que os 133 cardeais eleitores haviam escolhido um novo líder para a Igreja Católica de 1,4 bilhão de membros.

"A paz esteja convosco", disse o novo papa à multidão que o aplaudia, falando em italiano fluente. Ele também falou em espanhol durante seu breve discurso, mas não disse nada em inglês.

A escolha de Prevost foi anunciada pelo cardeal francês Dominique Mamberti com as palavras em latim "Habemus Papam" (Temos um papa) para dezenas de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro.

Com 69 anos e originário de Chicago, Prevost passou a maior parte de sua carreira como missionário no Peru e se tornou cardeal somente em 2023. Ele deu poucas entrevistas à mídia e raramente fala em público.

O presidente dos EUA, Donald Trump, parabenizou rapidamente Prevost por se tornar o primeiro papa dos EUA. "Que emoção e que grande honra para nosso país. Estou ansioso para conhecer o papa Leão 14. Será um momento muito significativo!"

Leão se torna o 267º papa católico após a morte no mês passado do papa Francisco, o primeiro papa latino-americano e que liderou a Igreja por 12 anos, buscando abrir a instituição para o mundo moderno.

Francisco promulgou uma série de reformas e permitiu o debate sobre questões polêmicas, como a ordenação de mulheres e a melhor inclusão de católicos LGBT.

Leão agradeceu a Francisco em seu discurso e repetiu o apelo de seu predecessor por uma Igreja que esteja engajada com o mundo moderno e "sempre buscando a paz, a caridade e a proximidade com as pessoas, especialmente aquelas que estão sofrendo".

Antes do conclave, alguns cardeais pediram a continuidade da visão de Francisco de maior abertura e reforma, enquanto outros disseram que queriam voltar no tempo e abraçar antigas tradições.

Ao contrário de Francisco, que dispensou grande parte dos ornamentos do papado, Prevost usou uma vestimenta papal vermelha tradicional sobre sua batina branca.

O último papa a usar o nome de Leão liderou a Igreja de 1878 a 1903 e era conhecido por seu foco dedicado a questões de justiça social, e é frequentemente creditado por estabelecer a base para o ensino social católico moderno.

Prevost atraiu o interesse de seus pares por causa de seu estilo discreto e apoio a Francisco, especialmente por seu compromisso com as questões de justiça social.

Prevost serviu como bispo em Chiclayo, no noroeste do Peru, de 2015 a 2023.

Francisco o levou a Roma naquele ano para chefiar o escritório do Vaticano encarregado de escolher quais padres deveriam servir como bispos católicos em todo o mundo, o que significa que ele participou da seleção de muitos dos bispos do mundo.

Prevost disse durante uma coletiva de imprensa no Vaticano em 2023: "Nosso trabalho é ampliar a tenda e fazer com que todos saibam que são bem-vindos dentro da Igreja"

(Reportagem de Joshua McElwee, Crispian Balmer, Philip Pullella e Alvise Armellini, reportagem de adicional de Cristina Carlevaro)